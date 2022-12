Κόσμος

Φωτιά σε ξενοδοχείο στη Καμπότζη: Τι προκάλεσε την πολύνεκρη τραγωδία

Η φωτιά σε ξενοδοχείο - καζίνο στην Καμπότζη άφησε πίσω της νεκρούς, τραυματίες και καταστροφή. Βίντεο - ντοκουμέντο από το φρικτό δυστύχημα.

Βραχυκύκλωμα προκάλεσε τη φωτιά η οποία μετέτρεψε σε παρανάλωμα ξενοδοχείο και καζίνο πάνω στα σύνορα Καμπότζης-Ταϊλάνδης, ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές, ενώ επέκριναν τη διαρρύθμιση του κτιριακού συγκροτήματος, που καθυστέρησε το έργο των πυροσβεστών και των σωστικών συνεργείων.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε την Τετάρτη στις 18:30 (ώρα Ελλάδας) στο Grand Diamond City στην Παοϊπέτ, πόλη της Καμπότζης, σε απόσταση μόλις 200 μέτρων από τα σύνορα με την Ταϊλάνδη.

Οι φλόγες εξαπλώθηκαν με μεγάλη ταχύτητα και φιλοξενούμενοι αναγκάστηκαν να πηδήσουν στο κενό από παράθυρα και μπαλκόνια για να σωθούν, όπως κατέγραψαν φρικιαστικά βίντεο που μεταφορτώθηκαν στο διαδίκτυο και αφηγήθηκαν μέλη σωστικών συνεργείων.

?? BREAKING VIDEO: Massive fire at the Grand Diamond City Hotel & Casino in Poipet, Cambodia, with an unclear number of people hurt. #Breaking #BreakingNews #Cambodia #Poipet pic.twitter.com/EJS5y0kIaw — Breaking News Video (@BreakingVideoHQ) December 29, 2022

«Το δυστύχημα προκλήθηκε από ηλεκτρικό βραχυκύκλωμα», είπε ο Κουν Κιμ, αντιπρόεδρος της εθνικής επιτροπής διαχείρισης καταστροφών, επιβεβαιώνοντας τον θάνατο 26 ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένων 17 υπηκόων Ταϊλάνδης, ενός υπηκόου Μαλαισίας και ενός υπηκόου Νεπάλ.

«Ορισμένοι απανθρακώθηκαν, άλλοι πέθαναν εξαιτίας έλλειψης οξυγόνου, άλλοι καίγονταν και πέθαναν καθώς έψαχναν την έξοδο», απαρίθμησε, στηλιτεύοντας την καθυστέρηση στην επιχείρηση της πυροσβεστικής που προκάλεσε η έλλειψη εξοπλισμού και η διαρρύθμιση στο κτιριακό συγκρότημα του ξενοδοχείου.

Ταϊλανδός εργαζόμενος στο καζίνο, ο Νεούγκ, 42 ετών, αφηγήθηκε πως ο πατέρας του πέθανε σε δωμάτιο του ξενοδοχείου, αφού βοήθησε δυο γυναίκες να γλιτώσουν. «Κατανάλωσε πάρα πολλή ενέργεια για να τις βοηθήσει και πέθανε από ασφυξία λόγω του καπνού», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο. «Τώρα το μόνο που θα ήθελα είναι να ανασυρθεί το πτώμα του».

Οι έρευνες για τον εντοπισμό θυμάτων τερματίστηκαν το βράδυ της Παρασκευής, αφού τα σωστικά συνεργεία έλεγξαν το σύνολο του κτιρίου, σύμφωνα με τον Κουν Κιμ. Οι υπηρεσίες άμεσης βοήθειας της Καμπότζης βοηθήθηκαν από αυτές της Ταϊλάνδης, που έσπευσαν από την άλλη πλευρά των συνόρων και παρέλαβαν πολλούς τραυματίες.

Σύμφωνα με τις ταϊλανδικές αρχές, πάνω από 50 άνθρωποι διακομίστηκαν και εισήχθησαν σε νοσοκομεία, 13 εκ των οποίων συνέχιζαν να νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση χθες Παρασκευή το βράδυ.