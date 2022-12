Αθλητικά

NBA: Ο Αντετοκούνμπο διέλυσε τους Τίμπεργουλβς με 43 πόντους! (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τρομερός Γιάννης Αντετοκούνμπο έβαλε «φρένο» στο αρνητικό σερί και οδήγησε την ομάδα του στη νίκη κόντρα στους Μινεσότα Τίμπεργουλβς. Τα αποτελέσματα στο NBA.

Με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να είναι σε ακόμη ένα παιχνίδι εξαιρετικός, οι Μπακς έβαλαν τέλος σε ένα σερί τεσσάρων ηττών, επικρατώντας των Μινεσότα Τίμπεργουλβς στο "Fiserv Forum" του Μιλγουόκι με 123-114. Ο "Giannis" τελείωσε τον αγώνα με 43 πόντους, 20 ριμπάουντ και 5 ασίστ και έγινε ο τρίτος παίκτης στην ιστορία του NBA μετά τους Ουίλτ Τσάμπερλεϊν και Έλτζιν Μπέιλορ, με διαδοχικά παιχνίδια με τουλάχιστον 40 πόντους, 20 ριμπάουντ και πέντε ασίστ. Ο Τσάμπερλεϊν έφτασε πέντε φορές στο συγκεκριμένο επίτευγμα, η τελευταία από τις οποίες σημειώθηκε τον Ιανουάριο του 1966, και ο Μπέιλορ μια.

Ο "Greek Freak" βρέθηκε στο παρκέ για 37 λεπτά και 50 δευτερόλεπτα και τελείωσε τον αγώνα με 13/22 δίποντα, 1/1 τρίποντο, 14/21 βολές, 20 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 1 κλέψιμο, 2 μπλοκ και 5 λάθη. Σημαντική συμβολή στη νίκη των «ελαφιών» είχε ο Μπόμπι Πόρτις που είχε απολογισμό 22 πόντους και 14 ριμπάουντ. Μάλιστα, πέτυχε 11 πόντους στο πρώτο δωδεκάλεπτο, όταν οι περισσότεροι από τους συμπαίκτες του προσπαθούσαν να βρουν τα... πατήματά τους. Αντίθετα, δεν χρησιμοποιήθηκε ο Θανάσης Αντετοκούνμπο. Στο «στρατόπεδο» των Τίμπεργουλβς, από τους οποίους απουσίαζαν ο ασθενής Ρούντι Γκομπέρ και ο τραυματίας Καρλ Άντονι-Τάουνς, ο Άντονι Έντουαρντς ήταν ο πρώτος σκόρερ με 30 πόντους, ενώ Λούκα Γκάρζα και Τζέιλεν Νόουελ πρόσθεσαν από 16 πόντους έκαστος στην πέμπτη σερί ήττα της Μινεσότα.

Giannis becomes just the 3rd player in the NBA with back-to-back 40/20/5 games.



43 PTS | 20 REB | 5 AST | 2 BLK pic.twitter.com/sR69P4IZgY — Milwaukee Bucks (@Bucks) December 31, 2022

Στο μεταξύ, ο ΛεΜπρόν Τζέιμς γιόρτασε τα 38α γενέθλιά του με μια εντυπωσιακή εμφάνιση και βοήθησε τους Λος Άντζελες Λέικερς να νικήσουν τους Χοκς στην Ατλάντα με 130-121. Ο «βασιλιάς» λίγο έλειψε να γίνει ο πρώτος παίκτης στην ιστορία του πρωταθλήματος που πετυχαίνει τριπλ νταμπλ φίγκιουρ στα γενέθλιά του, καθώς τελείωσε τον αγώνα με 47 πόντους (14/22 δίποντα, 4/6 τρίποντα, 7/8 βολές), 10 ριμπάουντ, 9 ασίστ, 1 μπλοκ και 5 λάθη στα 39 λεπτά και 38 δευτερόλεπτα που βρέθηκε στο παρκέ. Ακόμα κι έτσι, όμως, έγινε ο τέταρτος παίκτης με ηλικία 38 ετών ή μεγαλύτερος στην ιστορία του NBA που πέτυχε τουλάχιστον 45 πόντους σε ένα ματς, μετά τους Μάικλ Τζόρνταν (3 φορές), Καρίμ Αμπντούλ-Τζαμπάρ και Τζαμάλ Κρόφορντ. Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς έφτασε τα 70 παιχνίδια στην καριέρα του με 40+ πόντους, «πιάνοντας» τους Καρίμ Αμπντούλ-Τζαμπάρ και Ρικ Μπάρι στην όγδοη θέση της σχετικής λίστας, ενώ τώρα βρίσκεται μόνο 527 πόντους πίσω από τον Αμπντούλ-Τζαμπάρ και την πρώτη θέση της λίστας με τους κορυφαίους σκόρερ όλων των εποχών στο NBA.

Από εκεί και πέρα, οι Ουόριορς πανηγύρισαν την τέταρτη διαδοχική νίκη τους, επικρατώντας των Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς στο Σαν Φρανσίσκο με 118-112. Ο Τζόρνταν Πουλ πέτυχε 41 πόντους για λογαριασμό των γηπεδούχων και ο Κλέι Τόμπσον πρόσθεσε 31, σημειώνοντας μάλιστα ένα τρίποντο-«κλειδί», 1:36 πριν από τη λήξη του αγώνα, με αποτέλεσμα οι «πολεμιστές» να βελτιώσουν το καλύτερο εντός έδρας ρεκόρ του NBA στο 16-2. Στο αντίπαλο «στρατόπεδο», ο Ντέιμιαν Λίλαρντ έκανε ό,τι καλύτερο μπορούσε για να οδηγήσει τους Μπλέιζερς στην επιτυχία μετά το ημίχρονο και τελείωσε τον αγώνα με 34 πόντους, 9 ριμπάουντ και 5 ασίστ.

Τέλος, ο Σι Τζέι ΜακΚόλουμ ευστόχησε σε 11 τρίποντα και σημείωσε συνολικά 42 πόντους, ενώ ο Ζάιον Ουίλιαμσον πρόσθεσε 36 πόντους και οι Πέλικανς επιβλήθηκαν 127-116 των Σίξερς στη Νέα Ορλεάνη. Ο ΜακΚόλουμ πέτυχε τρία «κολλητά» τρίποντα μέσα σε διάστημα 42 δευτερολέπτων στο δεύτερο δωδεκάλεπτο, δίνοντας προβάδισμα 16 πόντων (56-40) στους Πέλικανς, ενώ είχε 7/11 τρίποντα στο ημίχρονο και 11/16 στον αγώνα. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο ΜακΚόλουμ έσπασε το ρεκόρ τριπόντων της Νέας Ορλεάνης, το οποίο κατείχε ο Πέτζα Στογιάκοβιτς με δέκα, επίδοση που είχε σημειώσει σε αγώνα με τους Λέικερς το 2007 (όταν η ομάδα ονομαζόταν Νιού Ορλίνς Χόρνετς).

Συνοπτικά, στους αγώνες για το ΝΒΑ που διεξήχθησαν τα ξημερώματα, σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:

Ορλάντο-Ουάσινγκτον 100-119

Ατλάντα-Λ.Α. Λέικερς 121-130

Τορόντο-Φοίνιξ 113-104

Σικάγο-Ντιτρόιτ 132-118

Μιλγουόκι-Μινεσότα 123-114

Νέα Ορλεάνη-Φιλαδέλφεια 127-116

Ντένβερ-Μαϊάμι 124-119

Γκόλντεν Στέιτ-Πόρτλαντ 118-112

Σακραμέντο-Γιούτα 126-125

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ

-----------

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

====================

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ

Βοστώνη 26-10

Μπρούκλιν 23-12

Φιλαδέλφεια 20-14

Νέα Υόρκη 18-18

Τορόντο 16-20

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Μιλγουόκι 23-12

Κλίβελαντ 22-14

Ιντιάνα 19-17

Σικάγο 16-19

Ντιτρόιτ 9-29

ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Μαϊάμι 18-18

Ατλάντα 17-19

Ουάσινγκτον 16-21

Ορλάντο 13-24

Σάρλοτ 10-26

ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

=================

ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Ντένβερ 23-12

Πόρτλαντ 18-17

Γιούτα 19-19

Μινεσότα 16-20

Οκλαχόμα Σίτι 15-20

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΙΡΗΝΙΚΟΥ

Λ.Α. Κλίπερς 21-16

Σακραμέντο 19-15

Φοίνιξ 20-17

Γκόλντεν Στέιτ 19-18

Λ.Α. Λέικερς 15-21

ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Νέα Ορλεάνη 23-12

Μέμφις 21-13

Ντάλας 20-16

Σαν Αντόνιο 12-23

Χιούστον 10-25