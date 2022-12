Κόσμος

Η Βόρεια Κορέα εκτόξευσε 3 βαλλιστικούς πυραύλους αγνώστου τύπου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εκτοξεύθηκαν προς την κατεύθυνση «της ανατολικής θάλασσας», διευκρίνισε το νοτιοκορεατικό γενικό επιτελείο εθνικής άμυνας, αναφερόμενο στη θαλάσσια περιοχή που είναι επίσης γνωστή ως θάλασσα της Ιαπωνίας.



Η Βόρεια Κορέα εκτόξευσε τουλάχιστον «τρεις βαλλιστικούς πυραύλους αγνώστου τύπου» σήμερα το πρωί, ανακοίνωσε το νοτιοκορεατικό γενικό επιτελείο εθνικής άμυνας.

Εκτοξεύθηκαν προς την κατεύθυνση «της ανατολικής θάλασσας», διευκρίνισε το επιτελείο, αναφερόμενο στη θαλάσσια περιοχή που είναι επίσης γνωστή ως θάλασσα της Ιαπωνίας.Οι νέες εκτοξεύσεις προστέθηκαν σε σειρά οπλικών δοκιμών της Πιονγκγιάνγκ φέτος, ο αριθμός των οποίων δεν έχει προηγούμενο, εν μέσω κλιμάκωσης των εντάσεων στην κορεατική χερσόνησο.

Το ιαπωνικό λιμενικό από την πλευρά του ανακοίνωσε ότι η Βόρεια Κορέα εκτόξευσε τουλάχιστον έναν βαλλιστικό πύραυλο κι αμέσως μετά εξέδωσε ειδοποίηση για πιθανό δεύτερο πύραυλο. Ανέφερε πως τουλάχιστον ένας κατέπεσε ήδη, εκτός της ιαπωνικής αποκλειστικής ζώνης (ΑΟΖ).Οι σημερινές οπλικές δοκιμές ακολουθούν ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας της Νότιας Κορέας χθες Παρασκευή πως δοκίμασε επιτυχώς «όχημα» (πύραυλο) κινούμενο με στερεά καύσιμα ικανό να θέσει διαστημόπλοιο σε τροχιά.

Χωρίς να λογαριάζονται οι σημερινές εκτοξεύσεις, η Βόρεια Κορέα είχε ήδη προχωρήσει σε περίπου 70 εκτοξεύσεις όπλων σε 38 δοκιμές το 2022, συμπεριλαμβανομένων αυτών τουλάχιστον οκτώ διηπειρωτικών βαλλιστικών πυραύλων (ICBMs), σύμφωνα με το νοτιοκορεατικό εθνικό πρακτορείο ειδήσεων Yonhap.Τη Δευτέρα, βορειοκορεατικά UAVs παρεισέφρησαν στον εναέριο χώρο της Νότιας Κορέας, εξωθώντας τη Σεούλ να απογειώσει εσπευσμένα μαχητικά και επιθετικά ελικόπτερα για να τα καταρρίψουν. Επρόκειτο για το πρώτο επεισόδιο αυτής της φύσης από το 2017.

Πάνω από δέκα αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ θεωρητικά απαγορεύουν στη Βόρεια Κορέα την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων και βαλλιστικών πυραύλων ικανών να φέρουν πυρηνική γόμωση κι επέβαλαν βαριές οικονομικές κυρώσεις σε βάρος της. Η Πιονγκγιάνγκ τις αψηφά, επικαλούμενη το δικαίωμά της στην εθνική άμυνα.Αξιωματούχοι της Νότιας Κορέας και των ΗΠΑ προειδοποιούν εδώ και μήνες ότι η Βόρεια Κορέα ετοιμάζεται να προχωρήσει σε νέα δοκιμή πυρηνικού όπλου, την έβδομη στην ιστορία της.

Σεούλ και Ουάσιγκτον από την πλευρά τους πολλαπλασίασαν τα κοινά χερσαία, ναυτικά και αεροπορικά στρατιωτικά γυμνάσιά τους φέτος.