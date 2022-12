Κόσμος

Η Νέα Ζηλανδία υποδέχθηκε το 2023 - Εντυπωσιακά πυροτεχνήματα (βίντεο)

Φαντασμαγορικά πυροτεχνήματα φώτισαν για άλλη μία χρόνια τον ουρανό.

Το 2023 έφτασε στη Νέα Ζηλανδία η οποία υποδέχτηκε το νέο χρόνο με ένα εντυπωσιακό υπερθέαμα.

Πρόκειιται για την πρώτη χρονιά μετά την εμφάνιση του κορωνοϊού που οι χώρες υποδέχονται το νέο έτος χωρίς περιοριστικά μέτρα.