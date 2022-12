Αθλητικά

Παναθηναϊκός – Γιαννακόπουλος: Με τις απαραίτητες αλλαγές θα επιστρέψουμε στην κορυφή

Ο «ισχυρός άνδρας» της «πράσινης» ΚΑΕ προανήγγειλε αλλαγές στην ομάδα, μετά την βαριά ήττα από τον Ολυμπιακό στο ΟΑΚΑ.

Αλλαγές προανήγγειλε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος στον μπασκετικό Παναθηναϊκό. Την επομένη της ευρείας έκτασης ήττας με 95-71 από τον Ολυμπιακό στο ΟΑΚΑ, στο πλαίσιο της 16ης αγωνιστικής της Euroleague, ο «ισχυρός άνδρας» της «πράσινης» ΚΑΕ ζήτησε μέσω Instagram συγγνώμη για το αποτέλεσμα, ενώ υπογράμμισε πως «με τις απαραίτητες αλλαγές, αλλά και την τήρηση του νόμου για το ΟΑΚΑ, θα ξαναβρεθούμε εκεί που ανήκουμε... Στην κορυφή».

Μετά την ανάρτηση αυτή, απομένει να διαπιστωθεί ποιες θα είναι οι αλλαγές που θα επέλθουν στην ομάδα και αν θα αφορούν στον τεχνικό του «τριφυλλιού», Ντέγιαν Ράντονιτς, ή και στους παίκτες του ρόστερ.

Η σημερινή ανάρτηση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου έχει ως εξής:

Αφού δεν έχει κανείς την τσίπα να ζητήσει συγγνώμη είτε από τον κόσμο είτε από τον ίδιο τον σύλλογο που διέσυραν χθες, θα την ζητήσω εγώ.

Με τις απαραίτητες αλλαγές, αλλά και την τήρηση του νόμου για το ΟΑΚΑ, θα ξαναβρεθούμε εκεί που ανήκουμε... Στην κορυφή.

Καλή Πρωτοχρονιά με υγεία!