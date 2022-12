Κοινωνία

Γλυκά Νερά: Συλλήψεις για τους πυροβολισμούς σε βενζινάδικο

Οι συλληφθέντες παρουσιάστηκαν αυτοβούλως στις Αρχές για το περιστατικό που σημειώθηκε τη δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων.

Δύο άνδρες, ηλικίας 24 και 32 ετών, συνελήφθησαν, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών της Διεύθυνσης Ασφαλείας Αττικής, κατηγορούμενοι για παράβαση του νόμου περί όπλων.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, οι δύο συλληφθέντες παρουσιάστηκαν αυτοβούλως, χθες, Παρασκευή 30 Δεκεμβρίου, στη Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής και όπως προέκυψε την δεύτερη ημέρα των Χριστουγέννων είχαν πυροβολήσει στον αέρα, από το όχημα που επέβαιναν, επί της λεωφόρου Λαυρίου, στην περιοχή των Γλυκών Νερών.

Το όπλο κατασχέθηκε και θα αποσταλεί στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για εργαστηριακή εξέταση.

Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.