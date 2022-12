Καιρός

Αντικαπνιστικός νόμος: Πρόστιμα σε καταστήματα για παράβαση της νομοθεσίας

Ευρεία αστυνομική επιχείρηση στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Έγιναν και τρεις προσαγωγές.

Αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας για τον έλεγχο της νομιμότητας λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος Επιβλήθηκαν 7 διοικητικά πρόστιμα για παράβαση της αντικαπνιστικής νομοθεσίας

Συγκεκριμένα, «στοχευμένοι έλεγχοι της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Αθηνών με τη συνδρομή της Ο.Π.Κ.Ε., του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών και της Υποδιεύθυνσης Περιπολιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών, πραγματοποιήθηκαν νυκτερινές ώρες της Παρασκευής 30 Δεκεμβρίου 2022, σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος για τον έλεγχο της νομιμότητας λειτουργίας τους στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας ( Κυψέλη, Άγιο Παντελεήμονα, Κολωνό, Καλλιθέα και Καισαριανή).

Στο πλαίσιο της επιχειρησιακής δράσης ελέγχθηκαν συνολικά 5 καταστήματα, 23 άτομα και προσήχθησαν 3 αλλοδαποί για περαιτέρω έλεγχο των ταξιδιωτικών εγγράφων τους.

Επιπλέον, επιβλήθηκαν 7μδιοικητικά πρόστιμα για παράβαση της αντικαπνιστικής νομοθεσίας σε θαμώνες και καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Οι έλεγχοι θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση», αναφέρει στη σχετική της ανακοίνωση η Ελληνική Αστυνομία.