Κόσμος

Πρωτοχρονιά 2023: η Αυστραλία υποδέχθηκε το νέο έτος (εικόνες)

Με ένα εντυπωσιακό σόου πυροτεχνημάτος υποδέχθηκε το 2023 η Αυστραλία.

Λίγες ώρες έμειναν για να υποδεχτούμε και στην Ελλάδα το 2023 και η νέα χρονιά έχει ήδη μπει σε κάποια μέρη του κόσμου.

Έτσι, λίγο μετά τη Νέα Ζηλανδία και η Αυστραλία υποδέχτηκε το νέο έτος με άκρως φαντασμαγορικό τρόπο, που τα πυροτεχνήματα, έκαναν τη "νύχτα-μέρα".

Και το Σίδνεϊ της Αυστραλίας βρίσκεται πλέον στο 2023 με πυροτεχνήματα να έχουν φωτίσει τον ουρανό του πάνω από την γέφυρα του λιμανιού και την όπερα.

Αυτή ήταν η πρώτη Πρωτοχρονιά χωρίς περιορισμούς έπειτα από δύο χρόνια για τους κατοίκους του Σίδνεϊ. Το lockdown στο τέλος του 2020 και η έξαρση του παραλλαγμένου στελέχους Όμικρον στο τέλος του 2021 είχαν ωθήσει τις αρχές της Αυστραλίας να επιβάλουν περιορισμούς στις εορταστικές εκδηλώσεις. Πλέον τα μέτρα έχουν αρθεί, ενώ η χώρα έχει ανοίξει τα σύνορά της.

Εκτιμάται ότι περισσότεροι από ένα εκατομμύριο άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στο λιμάνι της πόλης για να παρακολουθήσουν το σόου με δεκάδες χιλιάδες πυροτεχνήματα. Οι αρχές της πόλης εκτιμούν ότι μισό δισεκατομμύριο άνθρωποι παρακολούθησαν το θέαμα μέσω του διαδικτύου ή της τηλεόρασης.

Το νέο έτος υποδέχτηκαν ήδη οι κάτοικοι του Κουΐνσλαντ και του Μπρίσμπεϊν της Αυστραλίας, ενώ στο Ντάργουιν, την πρωτεύουσα και μεγαλύτερη πόλη της Βόρειας Επικράτειας, ακυρώθηκε η πρωτοχρονιάτικη εκδήλωση με πυροτεχνήματα εξαιτίας των σφοδρών ανέμων και των βροχοπτώσεων που επικρατούν στην περιοχή.