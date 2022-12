Κόσμος

Τουρκία - φυσικό αέριο: μειώσεις στην τιμή για τον βιομηχανικό κλάδο

Οι μειώσεις ξεκινούν με την έναρξη της νέας χρονιάς δήλωσε ο Τούρκος Πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Η τουρκική κυβέρνηση θα προχωρήσει σε μείωση στις τιμές φυσικού αερίου για βιομηχανικούς καταναλωτές έως και 25% και στις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας κατά 16% από αύριο 1η Ιανουαρίου, ανακοίνωσε σήμερα ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

«Η τιμή του φυσικού αερίου έχει μειωθεί μεταξύ 13,1% και 25,11% για τους βιομηχανικούς καταναλωτές σε σύγκριση με τον Νοέμβριο του 2022», ανέφερε ο Ερντογάν σε ανάρτησή του στο twitter.

Οι τιμές φυσικού αερίου για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας μειώθηκαν κατά 12,73%, τόνισε ο Τούρκος πρόεδρος, προσθέτοντας ότι οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας θα μειωθούν κατά 16% για τους βιομηχανικούς καταναλωτές, ένα μέτρο που ανακοίνωσε την Παρασκευή ο επικεφαλής της ρυθμιστικής αρχής ενέργειας EPDK.

Ο Ερντογάν πρόσθεσε ότι οι τιμές φυσικού αερίου για τους χώρους λατρείας θα μειωθούν κατά 42,73%, επίσης από την 1η Ιανουαρίου.