Πρωτοχρονιά: Πώς θα κινηθούν τα Μέσα Μεταφοράς

Αναλυτικά όσα θα ισχύσουν για λεωφορεία-τρόλεϊ, μετρό, ηλεκτρικό και τραμ.

Τροποποιήσεις θα ισχύσουν στα δρομολόγια των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς τόσο την Παραμονή της Πρωτοχρονιάς όσο και τις υπόλοιπες ημέρες των γιορτών.

Λεωφορεία – Τρόλεϊ

Την 1η και 6η Ιανουαρίου 2023, τα Λεωφορεία και Τρόλεϊ θα κινούνται με δρομολόγια Κυριακής και αργιών, σύμφωνα με ενημέρωση του ΟΑΣΑ.

Τη Δευτέρα 2 Ιανουαρίου 2023 θα εφαρμοστεί έκτακτο πρόγραμμα δρομολόγησης στα λεωφορεία και τρόλεϊ αρμοδιότητας ΟΣΥ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον ΟΑΣΑ στο 11185 και να ενημερώνονται για τα δρομολόγια Λεωφορείων και Τρόλεϊ στην εφαρμογή OASA Telematics ή το telematics.oasa.gr.

Γραμμή 1 Μετρό (ΗΣΑΠ)

Κυριακή 1 Ιανουαρίου 2023: Μεταξύ 5:30 – 23:30 δρομολόγια ανά 10,5? και τις υπόλοιπες ώρες ανά 15

Δευτέρα 2 Ιανουαρίου 2023: Μεταξύ 5:30 – 22:30 δρομολόγια ανά 7,5? και τις υπόλοιπες ώρες ανά 11,5 – 15

Παρασκευή 6 Ιανουαρίου 2023: Μεταξύ 5:30 – 23:30 δρομολόγια ανά 10,5? και τις υπόλοιπες ώρες ανά 15

Γραμμή 2 Μετρό

Κυριακή 25 Δεκεμβρίου, Δευτέρα 26 Δεκεμβρίου 2022: Δρομολόγια ανά 7 μεταξύ 9:00 – 17:00 και ανά 10 τις υπόλοιπες ώρες

Σάββατο 31 Δεκεμβρίου 2022: Δρομολόγια ανά 7 μεταξύ 9:00 – 17:00 και ανά 10τις υπόλοιπες ώρες. Τα δρομολόγια θα σταματήσουν γύρω στις 23:00.

Κυριακή 1 Ιανουαρίου 2023: Δρομολόγια ανά 7 μεταξύ 9:00 – 17:00 και ανά 10 τις υπόλοιπες ώρες

Δευτέρα 2 Ιανουαρίου 2023: Δρομολόγια ανά 5 μεταξύ 6:00 – 17:30, ανά 6 μεταξύ 17:30-20:30, ανά 7 μεταξύ 20:30-22:00 και ανά 10? τις υπόλοιπες ώρες

Παρασκευή 6 Ιανουαρίου 2023: Δρομολόγια ανά 7 μεταξύ 9:00 – 17:00 και ανά 10 τις υπόλοιπες ώρες (ανά 15 μεταξύ 00:20 – 1:30 κατά την παράταση του ωραρίου λειτουργίας).

Γραμμή 3 Μετρό

Κυριακή 1 Ιανουαρίου 2023: Δρομολόγια ανά 7 μεταξύ 9:00 – 17:00 και ανά 9 τις υπόλοιπες ώρες

Δευτέρα 2 Ιανουαρίου 2023: Δρομολόγια ανά 5 μεταξύ 6:00 – 17:30, ανά 6 μεταξύ 17:30-20:00, ανά 7 μεταξύ 20:00-22:00 και ανά 9 τις υπόλοιπες ώρες

Παρασκευή 6 Ιανουαρίου 2023: Δρομολόγια ανά 7 μεταξύ 9:00 – 17:00 και ανά 9 τις υπόλοιπες ώρες (ανά 15 μεταξύ 00:20 – 1:30 κατά την παράταση του ωραρίου λειτουργίας).

Τα δρομολόγια του Αεροδρομίου δεν θα αλλάξουν κατά τις παραπάνω μέρες, μόνο την παραμονή Πρωτοχρονιάς θα ολοκληρωθούν νωρίτερα.

Τραμ

Κυριακή 1 Ιανουαρίου 2023: Δρομολόγια ανά 12 ως τις 22:00, ανά 15 μετά τις 22:00.

Δευτέρα 2 Ιανουαρίου 2023: Δρομολόγια ανά 10 μεταξύ 7:00 – 19:00, ανά 12 τις υπόλοιπες ώρες ως τις 22:00 και ανά 15? μετά τις 22:00

Παρασκευή 6 Ιανουαρίου 2023: Δρομολόγια ανά 12 από 5:30 – 22:00, ανά 15 μεταξύ 22:00 – 00:30 και ανά 25 μεταξύ 00:30 – 1:40 κατά την παράταση του ωραρίου λειτουργίας.

