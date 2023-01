Οικονομία

Η Κροατία “υποδέχεται” το ευρώ και εισέρχεται στον χώρο Σένγκεν

Αποχαιρέτισε το νόμισμά της, το κούνα, για να γίνει το 20ό μέλος της ευρωζώνης.

Η Κροατία υιοθέτησε σήμερα το ευρώ κι εντάχθηκε στον χώρο Σένγκεν, στον οποίο επιτρέπεται η ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων και των αγαθών, δυο ορόσημα για τη μικρή χώρα των Βαλκανίων που έγινε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης πριν από περίπου μια δεκαετία.

Τα μεσάνυχτα του Σαββάτου (τοπική ώρα· στη 01:00 ώρα Ελλάδας), η Κροατία αποχαιρέτισε το νόμισμά της, το κούνα, για να γίνει το 20ό μέλος της ευρωζώνης.

Έγινε επίσης το 27ο κράτος το οποίο εντάσσεται στον χώρο Σένγκεν, την αχανή ζώνη όπου πάνω από 400 εκατομμύρια άνθρωποι μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα, χωρίς να υποβάλλονται σε ελέγχους στα εσωτερικά σύνορα.

Οπως τονίζει σχετικό ρεπορτάζ των Financial Times, η προσχώρηση μιας ακόμη χώρας στην Ευρωζώνη θα δώσει μια συμβολική ώθηση στην ενότητα της Ευρώπης σε μια στιγμή που η Ρωσία προσπαθεί να δημιουργήσει ρωγμές στο εναντίον της μέτωπο.

Η πρόεδρος της ΕΚΤ Κριστίν Λαγκάρντ έχει χαρακτηρίσει την προσχώρηση της Κροατίας «ψήφο εμπιστοσύνης στην Ευρωζώνη», ενώ έχει προβλέψει πως η χώρα θα ωφεληθεί από την «ασπίδα του ευρώ».

