Αφγανιστάν - Καμπούλ: Δεκάδες νεκροί από έκρηξη στο στρατιωτικό αεροδρόμιο

Η περιοχή γύρω από το στρατιωτικό αεροδρόμιο έχει αποκλειστεί. Άγνωστα μέχρι στιγμής τα αίτια της έκρηξης.

Αρκετοί άνθρωποι σκοτώθηκαν και τραυματίστηκαν μετά από έκρηξη, σήμερα το πρωί, στην είσοδο του στρατιωτικού αεροδρομίου της Καμπούλ, δήλωσε ο Αμπντούλ Νάφι Τάκορ εκπρόσωπος του υπουργείου Εσωτερικών του Αφγανιστάν. Μέχρι στιγμής, ανέφερε, τα αίτια της έκρηξης δεν είναι ακόμη γνωστά.

«Ένας αριθμός συμπατριωτών μας σκοτώθηκαν και τραυματίστηκαν από την έκρηξη», επεσήμανε ο Τάκορ, χωρίς να δώσει άλλες διευκρινίσεις για τον αριθμό των θυμάτων, όπως αναφέρει στο ρεπορτάζ του το protothema.gr.Πρόσθεσε επίσης ότι οι αρχές ερευνούν το συμβάν.

Σύμφωνα με το Al Jazeera από την έκρηξη σκοτώθηκαν δέκα άνθρωποι και άλλοι οκτώ τραυματίστηκαν.

Το στρατιωτικό αεροδρόμιο της Καμπούλ βρίσκεται κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο της αφγανικής πρωτεύουσας και το υπουργείο Εσωτερικών. Η περιοχή έχει αποκλειστεί. Σύμφωνα με κατοίκους, ισχυρή έκρηξη ακούστηκε λίγο πριν τις 8 το πρωί.

Αν και οι Ταλιμπάν ισχυρίζονται ότι η κατάσταση ασφαλείας της χώρας έχει βελτιωθεί από τον Αύγουστο του 2021, όταν κατέλαβαν και πάλι την εξουσία στη χώρα, στη χώρα έχουν σημειωθεί τους τελευταίους μήνες πολλές επιθέσεις, την ευθύνη για κάποιες από τις οποίες ανέλαβε το τοπικό παρακλάδι του Ισλαμικού Κράτους.

Στις 12 Δεκεμβρίου το ΙΚ ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση ενόπλων σε ξενοδοχείο της Καμπούλ όπου διέμεναν Κινέζοι επιχειρηματίες. Πέντε πολίτες της Κίνας είχαν τραυματιστεί από την επίθεση αυτή, στη διάρκεια της οποίας ένοικοι του ξενοδοχείου πήδηξαν από τα παράθυρα για να γλιτώσουν, ενώ ξέσπασε και πυρκαγιά στο κτήριο.

