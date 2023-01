Κοινωνία

Το πρώτο μωρό του 2023 γεννήθηκε στην Κρήτη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το μωρό που γεννήθηκε στην Κρήτη, ένα λεπτό μετά την έλευση του 2023.



Αγοράκι είναι το πρώτο μωρό που γεννήθηκε στην Κρήτη, ένα λεπτό μετά την έλευση του 2023.

Το αγοράκι, σύμφωνα γεννήθηκε με φυσιολογικό τοκετό σε ιδιωτικό μαιευτήριο, με βάρος 3 κιλά και 960 γραμμάρια.

Ήταν ακριβώς ένα λεπτό μετά τα μεσάνυχτα που το κλάμα του σκόρπισε χαμόγελα στην οικογένειά του.

Το αγοράκι είναι το δεύτερο παιδί της οικογένειας από το Ηράκλειο και χάρισε το καλύτερο δώρο στους δικούς του.

πηγή: ekriti.gr

Ειδήσεις σήμερα:

“Το Χαμόγελο του Παιδιού”: Συναγερμός για την εξαφάνιση 18χρονης

Καιρός: Πρωτοχρονιά με λίγες νεφώσεις και υψηλές θερμοκρασίες

Ο Άντονι Χόπκινς γιορτάζει 47 χρόνια νηφαλιότητας