Πέθανε ο Πιέρ Καράζ

Έφυγε ο προπονητής που οδήγησε τον Κριστόφ Λεμέτρ στην κορυφή του ευρωπαϊκού σπριντ. Η ανακοίνωση της FFA.

Ο προπονητής που οδήγησε τον Κριστόφ Λεμέτρ στην κορυφή του ευρωπαϊκού σπριντ, Πιερ Καράζ, απεβίωσε σε ηλικία 82 ετών, όπως ανακοίνωσε η Γαλλική Ομοσπονδία Στίβου (FFA).

«Η FFA ενημερώθηκε με βαθιά θλίψη για τον θάνατο του Πιέρ Καράζ, ο οποίος μας άφησε σε ηλικία 82 ετών. Χαιρετίζει τη μνήμη ενός τεράστιου προπονητή και παιδαγωγού, μιας φιγούρας του AS Aix-les-Bains, ο οποίος οδήγησε τον Κριστόφ Λεμέτρ στο υψηλότερο επίπεδο», ανέφερε στον λογαριασμό της στο Twitter η ομοσπονδία.

La FFA a appris avec une profonde tristesse le deces de Pierre Carraz, qui nous a quittes a l'age de 82 ans.



Elle salue la memoire d'un immense entraineur et educateur, figure du club de l'AS Aix-les-Bains, qui emmena notamment au plus haut niveau Christophe Lemaitre. pic.twitter.com/P7MlrkdgX9 — FFAthletisme (@FFAthletisme) December 31, 2022

Υπό τις οδηγίες του Καράζ, ο οποίος τον εκπαίδευε σε εθελοντική βάση από το 2005, ο Λεμέτρ έσπασε το μυθικό όριο των 10 δευτερολέπτων στα 100 μέτρα το 2010 (9,98) και έγινε ο πρώτος λευκός σπρίντερ που πέτυχε αυτόν τον άθλο.

Την ίδια χρονιά σημείωσε ένα άνευ προηγουμένου τρεμπλ κερδίζοντας στα 100μ, 200μ και 4Χ100μ σκυταλοδρομία στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Βαρκελώνης. Μαζί κατέκτησαν επίσης δύο Ολυμπιακά μετάλλια (3ος στη σκυταλοδρομία 4x100μ το 2012 και 200μ το 2016) και δύο παγκόσμια μετάλλια (2ος στη σκυταλοδρομία 4x100μ και 3ος στα 200μ το 2011).

