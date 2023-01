Πολιτική

Τσίπρας: Συνάντηση με Λούλα στην Βραζιλία

Η ατζέντα της συζήτησης Τσίπρα - Λούλα στην κατ'ιδίαν συνάντησή τους.

Συνάντηση με τον νεοεκλεγέντα πρόεδρο της Βραζιλίας, Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, είχε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος τον συνεχάρη για την εκλογή του.

Στην συνάντηση, σύμφωνα με το γραφείο Τύπου του κόμματος συνομίλησαν «για την κυβερνητική εμπειρία των αριστερών και προοδευτικών δυνάμεων στην Ελλάδα και στην Βραζιλία. Συμφώνησαν ότι ο αγώνας που πρέπει να δώσουν σήμερα αυτές οι δυνάμεις για τη δημοκρατία και την αντιμετώπιση των ανισοτήτων απέναντι στη συμμαχία δεξιάς και ακροδεξιάς, είναι εξίσου σημαντικός με τον αγώνα των προηγούμενων δεκαετιών για προάσπιση της κοινωνίας από τις πολιτικές λιτότητας και τη νεοφιλελεύθερη παγκοσμιοποίηση. Τόνισαν, παράλληλα, ότι η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, ο νέος ψυχρός πόλεμος στον οποίο οδηγεί, ο ανταγωνισμός ΗΠΑ-Κίνας και η κλιματική κρίση, έχουν σοβαρές συνέπειες για την Ευρώπη και τη Λατινική Αμερική που επιτάσσουν τη στενότερη συνεργασία τους με σκοπό την ειρήνη και τη βιώσιμη ανάπτυξη».

Ο Αλέξης Τσίπρας ενημέρωσε τον Βραζιλιάνο Πρόεδρο για τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και την αυξανόμενη τουρκική επιθετικότητα και υπογράμμισε τη σημασία που έχει να δοθούν μηνύματα προς την Τουρκία για σεβασμό του διεθνούς δικαίου και για δίκαιη και βιώσιμη λύση του Κυπριακού στη βάση των αποφάσεων του ΟΗΕ.

Σύμφωνα πάντα με το γραφείο Τύπου, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ συνάντησε την αντιπρόεδρο και υπουργό Εργασίας της Ισπανίας, Yolanda Diaz, με την οποία συνομίλησε για την προσπάθεια της ισπανικής κυβέρνησης για ενίσχυση των εργασιακών δικαιωμάτων και για τα μέτρα που έλαβε προκειμένου να μην μετακυλισθεί το κόστος της ενεργειακής κρίσης στην κοινωνία.

Παράλληλα, συνομίλησαν για την συνεργασία όλων των προοδευτικών ευρωπαϊκών δυνάμεων σε ένα κοινό μέτωπο απέναντι στην συμμαχία δεξιάς και ακροδεξιάς που διαμορφώνεται.

Ο Αλέξης Τσίπρας ενημέρωσε την Ισπανίδα αντιπρόεδρο για την αυξανόμενη τουρκική επιθετικότητα και τη σημασία που έχει, οι ευρωπαίοι εταίροι μας να δίνουν σαφή μηνύματα στην Τουρκία υπέρ του σεβασμού του διεθνούς δικαίου.

