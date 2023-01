Πολιτική

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ευχήθηκε “Καλή Χρονιά” μαζί με την οικογένειά του

Ο πρωθυπουργός ανήρτησε φωτογραφία της οικογένειάς του στο Instagram.

«Καλή χρονιά!!! Με υγεία, και ευτυχία!» ευχήθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για το νέο έτος στο προφίλ του στο Instagram αναρτώντας μια οικογενειακή φωτογραφία μπροστά από ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο.

Στη φωτογραφία ο ίδιος και η οικογένεια του βρίσκοται σε άκρως γιορτινή διάθεση.

