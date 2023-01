Πολιτική

Μητσοτάκης για κατώτατο μισθό: Η αύξηση δεν έχει σχέση με τις εκλογές

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Όπως είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης η επιλογή η αύξηση να έρθει έναν μήνα νωρίτερα ενέχει το στοιχείο ότι τελειώνει τον πρώτο τρίμηνο τον Απρίλιο και αχίζει η τουριστική περίοδος.





«Η ανακοίνωση για τον κατώτατο μισθό δεν έχει σχέση με τις εκλογές, θέλω να το αποσαφηνίσω, ανέφερε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας σήμερα σε δημοσιογράφους.

Σύμφωνα με τον κ. Μητσοτάκη, η μετάθεση της αύξησης κατά ένα μήνα σχετίζεται με το τέλος του α’ τριμήνου, ενώ τον Απρίλιο ξεκινά η τουριστική περίοδος, με πολύ κόσμο να απασχολείται στον τουριστικό κλάδο.

Χθες, ο πρωθυπουργός, στο πρωτοχρονιάτικο μήνυμά του, έκανε αναφορά στα θετικά βήματα που έγιναν το 2022 για τη χώρα αλλά και σε αυτά που έρχονται το 2023, με βασικότερο την αύξηση του κατώτατου μισθού. «Από την 1η Απριλίου, νωρίτερα από πέρυσι, θα αυξηθεί και πάλι ο κατώτατος μισθός», είπε.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε το πρωί της Πρωτοχρονιάς το «παρών» σε δοξολογία για το νέο έτος.

Στη συνέχεια ήπιε καφέ στο Κολωνάκι με τον πρόεδρο της Βουλής, Κωνσταντίνο Τασούλα.

Έπειτα, κατευθύνθηκαν πεζή στο Προεδρικό Μέγαρο για τις καθιερωμένες ευχές στην Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου.

Εκεί βρέθηκαν εκπρόσωποι της πολιτικής, στρατιωτικής, θρησκευτικής και πνευματικής ηγεσίας, όπως ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος, ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης, η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως και η υπουργός Πολιτισμού κυρία Μενδώνη.

Ευχές στην Πρόεδρο της Δημοκρατίας έδωσε ο ΓΓ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας. Τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, που βρίσκεται στη Βραζιλία, εκπροσώπησε ο Γιάννης Δραγασάκης και τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ ο Κώστας Σκανδαλίδης. Επίσης, στο Προεδρικό Μέγαρο βρέθηκαν ο αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος, η Μαριάννα Βαρδινογιάννη, ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ Κωνσταντίνος Φλώρος, ο δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης.

Ειδήσεις σήμερα:

Η Κροατία “υποδέχεται” το ευρώ και εισέρχεται στον χώρο Σένγκεν

Πρωτοχρονιά: Με πυροτεχνήματα, σόου και λάμψη η υποδοχή του 2023 στη χώρα (εικόνες)

Ο Άντονι Χόπκινς γιορτάζει 47 χρόνια νηφαλιότητας