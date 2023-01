Πολιτική

Πρωτοχρονιά - Μητρόπολη Αθηνών: Δοξολογία παρουσία της Προέδρου της Δημοκρατίας και του πρωθυπουργού (εικόνες)

«Ο καινούργιος χρόνος να είναι ένας χρόνος ευλογημένος, ειρηνικός, υγιεινός και με κάθε προκοπή στις πράξεις μας», ευχήθηκε ο Μακαριώτατος.



Παρουσία της Προέδρου της Δημοκρατίας, Κατερίνας Σακελλαροπούλου, ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος τέλεσε το πρωί, στον Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών, την καθιερωμένη Δοξολογία με αφορμή την έναρξη της νέας ημερολογιακής χρονιάς.

Συγχοροστάτησε ο επίσκοπος Ωρεών Φιλόθεος, αρχιγραμματέας της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Το παρών έδωσαν ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ο μητροπολίτης Λαοδικείας Θεοδώρητος, διευθυντής του Γραφείου Εκπροσωπήσεως του Οικουμενικού Πατριαρχείου στην Αθήνα, ο μητροπολίτης Γουινέας Γεώργιος, εκπρόσωπος του Πατριάρχη Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής Θεοδώρου στην Ελλάδα, ο αρχιμανδρίτης Ραφαήλ Γρίβας, έξαρχος του Παναγίου Τάφου στην Αθήνα, υπουργοί, εκπρόσωποι ξένων Εκκλησιών, των κομμάτων και της Βουλής, των τοπικών αρχών, των Ενόπλων Δυνάμεων, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και της Ελληνικής Αστυνομίας. Τελετάρχης στη Δοξολογία ήταν ο πρωτοσύγκελος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών αρχιμανδρίτης Βαρνάβας Θεοχάρης.

Στη συνέχεια, ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος μετέβη στο Προεδρικό Μέγαρο προκειμένου να ευχηθεί για τη νέα χρονιά στην ΠτΔ, Κατερίνα Σακελλαροπούλου.

