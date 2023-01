Πολιτική

Θεοδωρικάκος: εξιχνιάστηκαν 9 στα 10 εγκλήματα

Τι ανέφερε ακόμη ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Τάκης Θεοδωρικάκος.

Στο 90% έφθασε το ποσοστό εξιχνίασης εγκλημάτων, δήλωσε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Τάκης Θεοδωρικάκος, απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, στην καθιερωμένη τελετή για τις ευχές στην Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου για το νέο χρόνο, από την πολιτική , στρατιωτική, δικαστική και πνευματική ηγεσία

Ειδικότερα , ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη,ανέφερε ότι εντός των επομένων ημερών, το υπουργείο του οποίου προΐσταται, πρόκειται να δώσει στη δημοσιότητα στατιστικά στοιχεία για την εγκληματικότητα, μεταξύ των οποίων είναι ότι κατά το προηγούμενο έτος, υπήρξε σημαντική μείωση του αριθμού των ανθρωποκτονιών ενώ σημειώθηκε το μεγαλύτερο ποσοστό εξιχνίασης εγκλημάτων, το οποίο έφθασε στο 90%.

