Χειμερινές εκπτώσεις: Πότε ξεκινούν και πόσο θα διαρκέσουν

Από φέτος καταργούνται οι ενδιάμεσες εκπτώσεις. Δείτε ποιες Κυριακές θα είναι ανοιχτά τα καταστήματα το 2023.

Οι χειμερινές εκπτώσεις αναμένεται να ξεκινήσουν τη Δευτέρα, 9 Ιανουαρίου, και θα διαρκέσουν έως τις 28 Φεβρουαρίου 2023. Σύμφωνα με το νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης, οι χειμερινές εκπτώσεις θα γίνονται από τη δεύτερη Δευτέρα του Ιανουαρίου και θα διαρκούν έως τα τέλη Φεβρουαρίου

Μάλιστα, στην περίοδο των χειμερινών εκπτώσεων περιλαμβάνεται και μία Κυριακή που θα είναι ανοιχτά τα μαγαζιά.

Με την κατάργηση των ενδιάμεσων εκπτώσεων, μειώνονται συνολικά οι Κυριακές με ανοιχτά τα μαγαζιά και τα σούπερ μάρκετ, εκτός αν το υπουργείο Ανάπτυξης επιλέξει να δώσει ξανά την ευκαιρία, παρότι δεν προβλέπεται, για λειτουργία των καταστημάτων εκτάκτως.

Το αίτημα για κατάργηση των ενδιάμεσων εκπτώσεων ήταν πάγιο στον εμπορικό κόσμο εδώ και καιρό, και τελικά «κλείδωσε» με νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης που είχε κατατεθεί στα τέλη του Ιουλίου του 2022 στη Βουλή. Με τα νέα δεδομένα λοιπόν, οι Κυριακές του 2023 με ανοιχτά καταστήματα είναι πέντε και είναι οι εξής:

15 Ιανουαρίου 2023 – Αυτή είναι η πρώτη Κυριακή των χειμερινών εκπτώσεων

09 Απριλίου 2023 – Κυριακή των Βαΐων

16 Ιουλίου 2023 – Η πρώτη Κυριακή των θερινών εκπτώσεων

24 Δεκεμβρίου 2023 – Η τελευταία μέρα πριν τα Χριστούγεννα

31 Δεκεμβρίου 2023 – Η τελευταία μέρα πριν την Πρωτοχρονιά

