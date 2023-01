Οικονομία

Πέθανε ο Αριστοτέλης Διβάνης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Θλίψη από το άγγελμα θανάτου του Αριστοτέλη Διβάνη.

Θλίψη έχει σκορπίσει στον επιχειρηματικό κόσμο και τον κόσμο του τουρισμού, η είδηση θανάτου του Αριστοτέλη Διβάνη.

Ο Αριστοτέλης Διβάνης, ηγέτης των ξενοδοχείων “Divani Caravel”, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 93 ετών, ανήμερα της Πρωτοχρονιάς.

Η κηδεία του θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Τετάρτη 4 Ιανουαρίου 2022 στο Α΄ Νεκροταφείο Αθηνών στις 14.00.

Το 1958, ο Αριστοτέλης Διβάνης ανέγειρε στα Τρίκαλα, ξενοδοχείο δυναμικότητας 65 δωματίων με ξεχωριστό λουτρό. Με την πρώτη επιχειρηματική του πρωτοβουλία στον χώρο του Τουρισμού να στέφεται με απόλυτη επιτυχία, ο Αριστοτέλης Διβάνης διαβλέπει την ανερχόμενη εξέλιξη του εμβληματικού προορισμού των Μετεώρων και παίρνει τη μεγάλη απόφαση για την ίδρυση του δεύτερου ξενοδοχείου του Ομίλου στην Καλαμπάκα.

Μετά το τέλος της δικτατορίας, ο Όμιλος είναι πλέον ο μεγαλύτερος στη Θεσσαλία ανοίγοντας την τρίτη του μονάδα, αυτή τη φορά στην πόλη της Λάρισας.

Το επόμενο βήμα του Αριστοτέλη Διβάνη έμοιαζε προδιαγεγραμμένο. Λίγο πριν από τη συμπλήρωση της δεύτερης δεκαετίας στον ξενοδοχειακό κλάδο, ο ιδρυτής του Ομίλου σε συνεργασία με συντοπίτη του εγκαινιάζει το πρώτο του ξενοδοχείο στην Αθήνα στην περιοχή της Ακρόπολης. Η κάθοδος στην Αθήνα ήταν επιτυχημένη και καταλυτική για τη μετέπειτα πορεία και παρακαταθήκη για την εν καιρώ ίδρυση των Divani Collection.

Ειδήσεις σήμερα:

Πρωτοχρονιά: Με πυροτεχνήματα, σόου και λάμψη η υποδοχή του 2023 στη χώρα (εικόνες)

Καιρός: Θερμό το πρώτο τρίμηνο του 2023 στην Ελλάδα

Μητέρα έμαθε ότι δεν θα ξαναδεί το παιδί της... από τα ΜΜΕ