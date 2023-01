Οικονομία

Λαϊκές αγορές: πώς θα λειτουργήσουν την επομένη της Πρωτοχρονιάς

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η ανακοίνωση της Παναττικής Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Πωλητών Λαϊκών Αγορών για το πώς θα λειτουργήσουν τη Δευτέρα.

Κανονικά θα λειτουργήσουν οι λαϊκές αγορές, αύριο, Δευτέρα 2 Ιανουαρίου 2023. Αυτό αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Παναττική Ομοσπονδία Σωματείων Επαγγελματιών Πωλητών Λαϊκών Αγορών.

Στην ανακοίνωση σημειώνεται ακόμη: «Με την είσοδο της νέας χρονιάς οι άνθρωποι των λαϊκών αγορών σε κάθε γωνιά της Αττικής θα βρίσκονται και πάλι πίσω από τους πάγκους τους, προκειμένου να εξυπηρετήσουνε τους χιλιάδες των καταναλωτών που παραδοσιακά τις εμπιστεύονται για τα ψώνια τους, αξιοποιώντας έτσι με τον καλύτερο τρόπο το τρίπτυχο ποιότητα-ποικιλία-τιμή που σε κάθε λαϊκή αγορά συνδυάζεται ιδανικά, συμβάλλοντας παράλληλα με τον τρόπο αυτό τα μέγιστα στη διαρκή προσπάθεια των ελληνικών νοικοκυριών να ορθώσουν ένα αδιαπέραστο τείχος απέναντι στην ακρίβεια και στην κερδοσκοπία».

Ειδήσεις σήμερα:

Πρωτοχρονιά: Με πυροτεχνήματα, σόου και λάμψη η υποδοχή του 2023 στη χώρα (εικόνες)

Καιρός: Θερμό το πρώτο τρίμηνο του 2023 στην Ελλάδα

Μητέρα έμαθε ότι δεν θα ξαναδεί το παιδί της... από τα ΜΜΕ