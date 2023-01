Κόσμος

ΝΑΤΟ: η Γερμανία αναλαμβάνει την ηγεσία της κοινής δύναμης κρούσης

Η Γερμανία αντικαθιστά τη Γαλλία, η οποία ηγήθηκε της δύναμης το 2022.

Σήμερα, 1η Ιανουαρίου, η Γερμανία αναλαμβάνει την ηγεσία της νατοϊκής κοινής δύναμης κρούσης πολύ υψηλής ετοιμότητας (VJTF).

Η Κοινή Ομάδα Εργασίας Πολύ Υψηλής Ευθύνης (VJTF) του ΝΑΤΟ δημιουργήθηκε το 2014 στον πυρήνα μιας ενισχυμένης Δύναμης Αντίδρασης της Συμμαχίας , μετά την παράνομη προσάρτηση της Κριμαίας από τη Ρωσία και τις κρίσεις στη Μέση Ανατολή.

Η Γερμανία αντικαθιστά τη Γαλλία, η οποία ηγήθηκε της δύναμης το 2022. Ως απάντηση στην εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, το ΝΑΤΟ ανέπτυξε τμήματα της VJTF στη Ρουμανία στην πρώτη αποστολή συλλογικής άμυνας της μονάδας. «Η Γερμανία είναι σημαντικός σύμμαχος και την ευχαριστούμε για την ηγεσία της VJTF το 2023», ανέφερε η εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ Οάνα Λουντζέσκου.

Η κ. Λουντζέσκου προσέθεσε ότι «καθώς ο παράνομος πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία συνεχίζει να απειλεί την ειρήνη και την ασφάλεια στην Ευρώπη, δεν πρέπει να υπάρχει αμφιβολία για την αποφασιστικότητα του ΝΑΤΟ να προστατεύσει και να υπερασπιστεί κάθε εκατοστό συμμαχικού εδάφους. Η VJTF είναι η πρώτη που ανταποκρίνεται από την πλευρά του ΝΑΤΟ και είναι βασικό μέρος της συλλογικής μας άμυνας. Η ηγεσία της Γερμανίας είναι μια ισχυρή επίδειξη της δέσμευσης και των δυνατοτήτων της».

Η VJTF είναι το τμήμα υψηλότερης ετοιμότητας της Δύναμης Αντίδρασης του ΝΑΤΟ. Η ηγεσία και τα μέλη της VJTF εναλλάσσονται ετησίως μεταξύ των Συμμάχων. Το 2023, οι χερσαίες δυνάμεις της VJTF θα περιλαμβάνουν περίπου 11.500 χιλιάδες στρατεύματα.

