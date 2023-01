Αθλητικά

Premier League: Οι “χωριάτες” σόκαραν τους πρωτευουσιάνους

Η Άστον Βίλα έκανε τη μεγάλη έκπληξη στο πρώτο ματς της χρονιάς.

Το πρώτο ματς του 2023 στην Premier League συνοδεύτηκε από τη μεγάλη έκπληξη της Άστον Βίλα στο Λονδίνο, όπου οι «χωριάτες» επικράτησαν με 2-0 της Τότεναμ στο προτελευταίο χρονικά παιχνίδι της 18ης αγωνιστικής.

Οι «πετεινοί» μετρούσαν πριν την έναρξη της αναμέτρησης 14 ματς αήττητοι απέναντι στο σύλλογο του Μπέρμιγχαμ σε όλες τις διοργανώσεις (12-2-0), ωστόσο, το σερί αυτό σταμάτησαν σήμερα οι Μπουέντια και Ντόουγκλας Λουίζ με τα γκολ που πέτυχαν στο δεύτερο ημίχρονο.

Η σημερινή ήταν μόλις η 3η νίκη στο πρωτάθλημα για το συγκρότημα του Ουνάι Έμερι στα τελευταία 22 ματς με αντίπαλο την Τότεναμ και η 6η συνολικά στην τρέχουσα περίοδο.

