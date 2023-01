Κόσμος

Κόσοβο - Κούρτι: να ενισχυθεί η παρουσία του ΝΑΤΟ

Η KFOR, η νατοϊκή αποστολή στο Κόσοβο έχει επιφορτιστεί με την εγγύηση της ασφάλειας στην περιοχή από το 1999.

Ο πρωθυπουργός του Κοσόβου Άλμπιν Κούρτι ζήτησε από το ΝΑΤΟ να ενισχύσει την ειρηνευτική του δύναμη στο Κόσοβο μετά την τελευταία έξαρση εθνοτικών εντάσεων με τη Σερβία.

«Μια σημαντική αύξηση των στρατιωτών του ΝΑΤΟ και του στρατιωτικού εξοπλισμού στη χώρα μας θα βελτιώσει την ασφάλεια και την ειρήνη στο Κόσοβο και σε ολόκληρη την περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων», δήλωσε ο Κούρτι στη γερμανική εφημερίδα Die Welt.

Η KFOR, η νατοϊκή αποστολή στο Κόσοβο έχει επιφορτιστεί με την εγγύηση της ασφάλειας σε όλο το Κόσοβο από το 1999, μετά από έναν πόλεμο που έληξε την ίδια χρονιά. Η αποστολή περιλαμβάνει σχεδόν 3.800 στρατιώτες από περισσότερες από δώδεκα χώρες.

Οι Σέρβοι του βορείου Κοσόβου προχώρησαν στο αποκλεισμό δρόμων με οδοφράγματα στο βόρειο Κόσοβο στις 10 Δεκεμβρίου σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την σύλληψη ομοεθνών τους πρώην αστυνομικών που κατηγορούνται για τρομοκρατική δράση. Η κρίση έφτασε στα όρια της ένοπλης σύρραξης όταν η Σερβία έθεσε τις ένοπλες δυνάμεις σε κατάσταση μάχιμης ετοιμότητας, την Δευτέρα, 26 Δεκεμβρίου. Δύο ημέρες αργότερα ύστερα από κοινή παρέμβαση της ΕΕ και των ΗΠΑ που εγγυήθηκαν την ασφάλεια του σερβικού πληθυσμού, οι Σέρβοι του Κοσόβου σε συνεννόηση με το Βελιγράδι αποφάσισαν να τερματιστεί ο αποκλεισμός των δρόμων και να αποσυρθούν τα οδοφράγματα.

