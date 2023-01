Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Οι ανεμβολίαστοι υγειονομικοί επιστρέφουν στα καθήκοντά τους - Τα μέτρα

Πώς επιστρέφουν 1.700 ανεμβολίαστοι υγειονομικοί σήμερα στα νοσοκομεία. Τι προβλέπει το ΦΕΚ.

Σημαντική ενίσχυση έρχεται στα δημόσια Νοσοκομεία από σήμερα Δευτέρα 2/1/23 με την επιστροφή στην εργασία 1.700 υγειονομικών (γιατρών, νοσηλευτών, διοικητικών και λοιπού προσωπικού) που δεν είχαν εμβολιαστεί κατά του κορονοϊού. Από αυτούς οι 170 είναι γιατροί, οι 800 νοσηλευτές και οι υπόλοιποι διοικητικοί υπάλληλοι.

Την επιστροφή των ανεμβολίαστων κατά του κορονοϊού υγειονομικών αποφάσισε, μετά από προσφυγή της ΠΟΕΔΗΝ, το Γ/ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) που έκρινε παράνομη και αντισυνταγματική την παράταση του υποχρεωτικού εμβολιασμού των εργαζομένων σε δομές υγείας (νοσοκομεία), από τις 14/4 και έως τις 31/12 του 2022.

Η απομάκρυνσή τους -εξαιτίας της άρνησής τους να υποβληθούν σε εμβολιασμό κατά του κορονοϊού- τους είχε κρατήσει εκτός Νοσοκομείων για 16 ολόκληρους μήνες.

Από σήμερα, (τυπικά από εχθές 1/1/2023) δεν θα υπάρχουν πλέον εργαζόμενοι σε αναστολή λόγω άρνησης εμβολιασμού, ενώ όσοι επιστρέψουν στη θέση τους είναι υποχρεωμένοι να τηρούν συγκεκριμένα μέτρα, δηλαδή υποχρεωτικά τεστ και μάσκες υψηλής προστασίας.

Ταυτόχρονα θα τους επιστραφεί το σύνολο των μισθών τους, που είχε παρακρατηθεί κατά το επίμαχο διάστημα:

“Με βάσει την απόφαση του ΣτΕ θα πρέπει να τους καταβληθεί το σύνολο των μισθών από 14/4/2022”, αναφέρει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος και προσθέτει:

“Είναι όμως άδικο για το χρονικό διάστημα 1/9/2021 έως 13/4/2022 να μην λάβουν το 50% του μισθού όταν οι δημόσιοι υπάλληλοι που διώκονται για σοβαρά αδικήματα (π.χ. βιασμό ανηλίκων) τίθενται σε αργία και λαμβάνουν το 50% του μισθού τους, με πρόσφατα παραδείγματα τον υγειονομικό του ΜΕΤΑΞΑ και τον εκπαιδευτικό. Δικαιωθήκαμε, γιατί κινηθήκαμε με μετριοπάθεια και επιχειρήματα”, σημειώνει.

Το μέτρο της αναστολής εργασίας χωρίς αποδοχές, αφορούσε μέχρι σήμερα 7.000 υγειονομικούς (Νοσοκομεία και ΕΚΑΒ), όμως, στην πραγματικότητα σε προσωρινή παύση καθηκόντων βρίσκονταν κατά διαστήματα περίπου 2.000 υγειονομικοί, αφού οι υπόλοιποι εργάζονταν με πιστοποιητικά νόσησης. Αρχικά για διάστημα τριών μηνών μετά τη νόσησή τους και αργότερα έξι μήνες μετά την επίδειξη του θετικού PCR τεστ.

Έτσι, σε πραγματικούς αριθμούς από το σύνολο των ανεμβολίαστων υγειονομικών, εκτός δημοσίων Νοσοκομείων έμεναν κατά διαστήματα περίπου 300 γιατροί, 2.700 νοσηλευτές και 4.000 διοικητικό και λοιπό προσωπικό.

Το τελευταίο διάστημα οι υγειονομικοί σε αναστολή ήταν περίπου 2.000 άτομα συνολικά.

Πλεύρης: Παραμένει κατά της επιστροφής των ανεμβολίαστων υγειονομικών

Ο υπουργός Υγείας, Θάνος Πλεύρης, σε επανειλημμένες δημόσιες τοποθετήσεις του δηλώνει σαφώς αντίθετος με την επιστροφή των ανεμβολίαστων υγειονομικών στα Νοσοκομεία.

“Η προσωπική μου θέση, είναι πως άτομα που δεν πιστεύουν στην επιστήμη δεν έχουν θέση στο ΕΣΥ”, ανέφερε προσθέτοντας ωστόσο, πως θα γίνει σεβαστή η απόφαση του ΣτΕ.

Για τον λόγο αυτό ζήτησε τη σύγκλιση της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Υγείας με σκοπό να καταρτιστεί ασφαλές πρωτόκολλο για την επιστροφή τους.

Μετά από δύο ξεχωριστές συνεδριάσεις τους -μία για τους γιατρούς και μία για τους νοσηλευτές- οι επιστήμονες αποφάσισαν οι υγειονομικοί να επιστρέψουν στα νοσοκομεία με μάσκες υψηλής προστασίας, αλλά και δύο αρνητικά rapid test την εβδομάδα.

Η ΠΟΕΔΗΝ, ωστόσο, έχει διαφορετική άποψη. Τα μέλη της χαρακτηρίζουν «τονωτική ένεση» την επιστροφή των υγειονομικών στο σύστημα Υγείας, ενώ όπως λένε, αυτό δεν εμπεριέχει «κανένα ρίσκο για τους ασθενείς»:

«Είναι τονωτική ένεση για το σύστημα υγείας που υποφέρει από την υποστελέχωση. Οι ασθενείς έχουν να κερδίσουν από την επιστροφή των συναδέλφων, αφού θα καλυφθούν κάποια από τα κενά που υπάρχουν. Επίσης θα βελτιωθούν κάπως οι συνθήκες εργασίας για το προσωπικό που εργάζεται νυχθημερόν στα Νοσοκομεία τα τρία τελευταία χρόνια με ελάχιστες ημέρες ξεκούρασης. Η απόφαση επιστροφής των ανεμβολίαστων συναδέλφων δεν εμπεριέχει κανένα υγειονομικό ρίσκο καθότι όλοι οι υγειονομικοί εφαρμόζουμε όλα τα μέτρα ατομικής προστασίας (μάσκες, γάντια, στολές κ.α.λ.)», σημειώνει ο Μιχάλης Γιαννάκος.

Ωστόσο, σύμφωνα με τους εμπειρογνώμονες του Υπουργείου Υγείας, οι ανεμβολίαστοι δεν θα επιστρέψουν σε θέσεις που μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο ευάλωτες ομάδες ασθενών (ΜΕΘ, ΜΕΝΝ και κλινικές με ανοσοκατεσταλμένους).

Το ΦΕΚ με τα μέτρα επιστροφής των υγειονομικών στα Νοσοκομεία

Η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) των συναρμόδιων Υπουργείων, με θέμα τα Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας κατά της Covid-19, η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις 31/12/2023, προβλέπει συγκεκριμένα:

Για το ανεμβολίαστο ιατρικό, παραϊατρικό, νοσηλευτικό, διοικητικό και υποστηρικτικό προσωπικό που επιστρέφει στις δομές του παρόντος μετά τη λήξη ισχύος του άρθρου 206 του ν.4820/2021 (Α’ 130) ισχύουν τα εξής μέτρα:

Υποχρεωτική χρήση μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας (FFP2 ή N95 ή ΚΝ95)

Διενέργεια διαγνωστικού ελέγχου δύο (2) φορές την εβδομάδα με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) σε ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια, όπως ορίζονται στο π.δ. 84/2001 (Α’ 70), ή σε ιδιωτικές κλινικές ή σε φαρμακεία ή σε ιδιώτη γιατρό, με δική τους δαπάνη. Το εν λόγω προσωπικό προσκομίζει υποχρεωτικά το αποτέλεσμα του διαγνωστικού ελέγχου στον Προϊστάμενο της δομής που εργάζεται.

Ειδικώς το ιατρικό, παραϊατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό των δομών του παρόντος δεν παρέχει τις υπηρεσίες του σε κλινικές κλειστής νοσηλείας όπως Μονάδες Εντατικής Θεραπείας, Μονάδες Τεχνητού Νεφρού, Μονάδες Ογκολογικές και Μονάδες Νεογνών.

Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων κάθε δομής υγείας δύναται να εξειδικεύει τις κλινικές κλειστής νοσηλείας και να αποφασίζει σε ποιες επιπλέον Μονάδες της δομής το εν λόγω προσωπικό δεν παρέχει τις υπηρεσίες του.

Ο Προϊστάμενος κάθε δομής υγείας οφείλει να υποβάλει στη Διοίκηση της δομής που προΐσταται, κάθε εβδομάδα, έκθεση περί τήρησης ή μη των ως άνω μέτρων για το ανεμβολίαστο ιατρικό, παραϊατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό.

Σε υποχρεωτική διενέργεια διαγνωστικού ελέγχου δύο (2) φορές την εβδομάδα με rapid test υποχρεούται και το προσωπικό των νοσοκομείων που έχει λάβει ειδική εξαίρεση από την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού, σύμφωνα με το ίδιο ΦΕΚ.

Πηγή: iatropedia.gr