Κόσμος

Ναυάγιο με μετανάστες στην Τυνησία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Παραλίγο τραγωδία με δεκάδες μετανάστες που επιβιβάστηκαν σε πλεούμενο με την ελπίδα να φθάσουν στην Ευρώπη βυθίστηκε.

Τυνησιακές ναυτικές δυνάμεις διέσωσαν 108 μετανάστες που διέτρεχαν κίνδυνο να πνιγούν αφού το πλεούμενο στο οποίο επιβιβάστηκαν με την ελπίδα να φθάσουν στην Ευρώπη βυθίστηκε, δήλωσε αξιωματούχος χθες Κυριακή.

Ανάμεσα στους διασωθέντες είναι 94 αλλοδαποί διαφόρων εθνικοτήτων και οι υπόλοιποι είναι Τυνήσιοι, διευκρίνισε ο εκπρόσωπος της τυνησιακής Εθνικής Φρουράς, ο Χουσεμεντίν Τζμπαμπλί.

Ο εκπρόσωπος πρόσθεσε πως απετράπησαν έξι απόπειρες να αποπλεύσουν πλεούμενα με παράτυπους μετανάστες την παραμονή της πρωτοχρονιάς.

Ο αριθμός των μεταναστών που προσπαθούν να κάνουν τον εξαιρετικά επικίνδυνο διάπλου από τις ακτές χωρών της βόρειας Αφρικής προς την Ιταλία αυξάνεται τους τελευταίους μήνες.

Σύμφωνα με τη μη κυβερνητική οργάνωση Τυνησιακό Φόρουμ για τα Οικονομικά και Κοινωνικά Δικαιώματα, το 2022 έφθασαν από την Τυνησία στην Ιταλία κάπου 18.000 μετανάστες, ενώ άλλοι τουλάχιστον 580 έχασαν τη ζωή τους προσπαθώντας.

Ειδήσεις σήμερα:

Μέσα Μαζικής Μεταφοράς: Πώς θα κινηθούν σήμερα και τα Θεοφάνεια

Rapid test δωρεάν την Δευτέρα σε 133 σημεία

Καιρός: Ηλιοφάνεια και ανοιξιάτικες θερμοκρασίες τη Δευτέρα