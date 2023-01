Αθλητικά

United Cup - Τσιτσιπάς: εύκολη νίκη κόντρα στον Νταβίντ Γκοφέν

Μία νίκη μακριά από την πρωτιά η Ελλάδα, μετά την επικράτηση του Στέφανου Τσιτσιπά, απέναντι στον Νταβίντ Γκοφέν.

Χωρίς να αντιμετωπίσει κανένα πρόβλημα ο Στέφανος Τσιτσιπάς έκαμψε την αντίσταση του Νταβίντ Γκοφέν και έφερε την Ελλάδα αγκαλιά με την πρωτιά στον όμιλο στο United Cup.

Στο δεύτερο αγώνα της αναμέτρησης Ελλάδας - Βέλγιο ο κορυφαίος τενίστας της χώρας μας έδειξε το πλούσιο ταλέντο του και με μεγάλη εμφάνιση νίκησε με 2-0 σετ (6-3, 6-2).

Πλέον το ενδιαφέρον στρέφεται αύριο όπου θα διεξαχθούν οι υπόλοιπες τρεις αναμετρήσεις. Να θυμίσουμε ότι η Ελλάδα χρειάζεται μία νίκη για να φτάσει στην πρωτιά και πρώτη χρονικά θα αγωνιστεί η Μαρία Σάκκαρη.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Δέσποινα Παπαμιχαήλ είχε ηττηθεί από την Άλισον Βαν Ούτβανκ.

