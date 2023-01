Αθλητικά

Τσιτσιπάς - Σάκκαρη: η θέση τους στην παγκόσμια κατάταξη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πάντα μέσα στην πρώτη δεκάδα οι Έλληνες πρωταθλητές. Υποχώρησε η Σάκκαρη, αμετάβλητη η θέση του Τσιτσιπά.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς παραμένει στο Νο 4 του κόσμου με 5.550 βαθμούς, η οποία ήταν η τελική του για το 2022, αλλά και η πρώτη του για το 2023, περιμένοντας την έναρξη των τουρνουά. Επικεφαλής παραμένει πάντα ο Ισπανός, Κάρλος Αλκαράθ, ενώ δεύτερος είναι ο συμπατριώτης του, Ράφα Ναδάλ. Η πρώτη δεκάδα της ATP έχει ως εξής:

1. Κάρλος Αλκαράθ (Ισπανία) 6.820 βαθμοί

2. Ραφαέλ Ναδάλ (Ισπανία) 6.020 βαθμοί

3. Κάσπερ Ρούουντ (Νορβηγία) 5.820 βαθμοί

4. Στέφανος Τσιτσιπάς (Ελλάδα) 5.550 βαθμοί

5. Νόβακ Τζόκοβιτς (Σερβία) 4.820 βαθμοί

6. Φέλιξ Αλιασίμ (Καναδάς) 4.195 βαθμοί

7. Ντανιίλ Μεντβέντεφ (Ρωσία) 4.065 βαθμοί

8. Αντρέι Ρούμπλεφ (Ρωσία) 3.930 βαθμοί

9. Τέιλορ Φριτζ (ΗΠΑ) 3.355 βαθμοί

10. Χούμπερτ Χουρκάτς (Πολωνία) 2.905 βαθμοί

Η Μαρία Σάκκαρη παρέμεινε στο Νο 6 της παγκόσμιας κατάταξης, που διατηρεί η WTA, θέση που ήταν η τελική της Ελληνίδας πρωταθλήτριας για το 2022 και η αρχική για το νέο αγωμιστικό έτος. Στην πρώτη θέση και με τεράστια διαφορά από τις συναθλήτριες της, παραμένει η Πολωνή πρωταθλήτρια, Ιγκα Σβιάτεκ, ενώ ακολουθελί η Ονς Ζαμπέρ. Η κατάταξη της πρώτης δεκάδας, έχει ως εξής:



1. Ιγκα Σβιάτεκ (Πολωνία) 11.085 βαθμοί

2. Ονς Ζαμπέρ (Τυνησία) 5.055 βαθμοί

3. Τζέσικα Πέγκουλα (ΗΠΑ) 4.691 βαθμοί

4. Καρολίν Γκαρσιά (Γαλλία) 4.375 βαθμοί

5. Αρίνα Σαμπαλένκα (Λευκορωσία) 3.925 βαθμοί

6. Μαρία Σάκκαρη (ΕΛΛΑΔΑ) 3.871 βαθμοί

7. Κόκο Γκοφ (ΗΠΑ) 3.646 βαθμοί

8. Ντάρια Καζάτκινα (Λευκορωσία) 3.435 βαθμοί

9. Βερόνικα Κουρμέντοβα (Ρωσία) 2.795 βαθμοί

10. Σιμόνα Χάλεπ (Ρουμανία) 2.661 βαθμοί

Ειδήσεις σήμερα:

Σεισμός στη Μεθώνη

Δράμα - Απόπειρα βιασμού 15χρονου: Σοκάρει η μαρτυρία της μητέρας του στον ΑΝΤ1

Βέροια - Νεκρό βρέφος: Το πέταξε η μητέρα του στο φράγμα του Αλιάκμονα