Σεισμός στην Κρήτη

Ο χάρτης με το μέγεθος και το επίκεντρο της σεισμικής δόνησης.

Το σεισμολογικό δίκτυο κατέγραψε σήμερα, στις 10:12 , ασθενή σεισμική δόνηση μεγέθους 4.1 στην κλίμακα Ρίχτερ , σε απόσταση 324 χλμ. ΝΑ των Αθηνών,ανακοίνωσε το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Το επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται στο θαλάσσιο χώρο 39 χλμ. ΒΒΑ της Νεάπολης Λασιθίου.

