Μυτιλήνη: “Ξύπνησε” από κώμα 17χρονος λίγο πριν οι γονείς του δωρίσουν τα όργανά του

Ο Ταξιάρχης γύρισε στη ζωή... Το δύσκολο χειρουργείο, τα άσχημα νέα και το θαύμα. Πώς είναι σήμερα το αγόρι

Ένα θαύμα έζησε η οικογένεια του 17χρονου Ταξιάρχη, ο οποίος από το τέλος Αυγούστου βρισκόταν σε κώμα στο νοσοκομείο Μυτιλήνης, μετά από σοβαρό τραυματισμό του στο κεφάλι. Οι γιατροί δεν έδιναν καμία ελπίδα στους γονείς, που είχαν αποφασίσει να δωρίσουν τα όργανα του γιου τους προκειμένου να σωθούν άλλοι ασθενείς. Λίγο όμως πριν το παιδί αποσυνδεθεί από τη μηχανική υποστήριξη άρχισε να δίνει σημεία ζωής.

Όλα ξεκίνησαν το βράδυ της 28ης Αυγούστου στο πανηγύρι για τα εννιάμερα της Παναγιάς στη Στύψη. Ο Ταξιάρχης, έχοντας καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ, ξεκινά να επιστρέψει με το δίκυκλο του στο χωριό του, στο Μόλυβο. Κάποιοι κάτοικοι της περιοχής προλαβαίνουν να σταματήσουν την παρέα του που επίσης είχε καταναλώσει αλκοόλ. Αλλά όχι τον Ταξιάρχη. Λίγα λεπτά αργότερα τραυματίζεται σοβαρά στο κεφάλι.

Το παιδί μεταφέρεται στο Νοσοκομείο Μυτιλήνης σε κρίσιμη κατάσταση με πολύ σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Μπαίνει στο χειρουργείο όπου ο νευροχειρούργος Πέτρος Σουρτζής δίνει με την ομάδα του μάχη να τον κρατήσει στη ζωή. Οδηγείται στη ΜΕΘ όπου διασωληνώνεται. Η κατάσταση χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα κρίσιμη. Λίγες μέρες μετά ακολουθεί δεύτερη επέμβαση όπου του αφαιρούνται τμήματα του κρανίου του προκειμένου να μειωθεί η εγκεφαλική πίεση. Όλα δείχνουν ότι η μάχη οδηγείται σε ήττα.

Με τις εγκεφαλικές λειτουργίες μηδενισμένες συζητιέται να σταματήσει η μηχανική υποστήριξη. Και η μητέρα του δίνει την έγκριση της να δοθούν τα όργανα του Ταξιάρχη για μεταμοσχεύσεις σε συνανθρώπους που κινδυνεύουν αναφέρει η ιστοσελίδα stonisi.gr.

Στις 8 Νοεμβρίου ανήμερα της γιορτής του μεταφέρεται, μετά από ενάμιση μήνα στην Εντατική, σε κανονικό θάλαμο στο Νοσοκομείο Μυτιλήνης.

Η κατάστασή του σήμερα

Σήμερα εγκεφαλικά ο Ταξιάρχης έχει επανέλθει πλήρως. Βρίσκεται σε Κέντρο Αποκατάστασης στο Λουτράκι της Κορινθίας για να αντιμετωπίσει τα κινητικά του προβλήματα. «Κινείται με πατερίτσες, αλλά και αυτό θα ξεπεραστεί» λέει η μητέρα του.

Σε λίγο καιρό θα επιστρέψει στη Μυτιλήνη, θα ακολουθήσει μια ακόμα επέμβαση αποκατάστασης του κρανίου του με μοσχεύματα και η πλήρης αποθεραπεία του.

Πηγή: stonisi.gr

