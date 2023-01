Οικονομία

Σκέρτσος: Χρονιά αποκλιμάκωσης του πληθωρισμού το 2023

Ο Άκης Σκέρτσος, μίλησε μεταξύ άλλων και για τα μέτρα στήριξης τις κυβέρνησης, τις εκλογές αλλά και το μεταναστευτικό.

Από το χρόνο διεξαγωγής των εκλογών ξεκίνησε η εφ' όλης της ύλης συνέντευξη του υπουργού Επικρατείας 'Ακη Σκέρτσου, στον τηλεοπτικό σταθμό Mega. «Είμαστε σε εκλογική χρονιά πλέον, έχουμε κλείσει έναν πετυχημένο, νομίζω, κύκλο κυβερνητικής θητείας, που έχει καταφέρει και έχει δώσει σημαντικά αποτελέσματα στη χώρα μας, στα εισοδήματα, τις επενδύσεις, την οικονομία». Αποτελέσματα που μας έχουν κάνει να ξεχωρίζουμε «από την υπόλοιπη Ευρώπη, σε συνθήκες πάρα πολύ δύσκολες, σε συνθήκες παγκόσμιων, ιστορικά πρωτοφανών κρίσεων. Αυτό το βλέπει ο κόσμος, νομίζω».

'Αλλωστε, συνέχισε, είναι «αποκλειστικό προνόμιο του πρωθυπουργού πότε θα γίνουν οι εκλογές και αυτό πρέπει να το σεβαστούμε […] Οι εκλογές θα γίνουν στο χρόνο που πρέπει, ο πρωθυπουργός τα έχει σταθμίσει όλα, θα κάνει τις ανακοινώσεις στο χρόνο που πρέπει». Καθώς δε, η συνέντευξη έκλεισε με το θέμα που ξεκίνησε, ο υπουργός Επικρατείας ανέφερε: «Σας ορκίζομαι ότι δεν γνωρίζω την ημερομηνία των εκλογών».

Όσον αφορά τα μέτρα στήριξης των πολιτών, «ο κατώτατος μισθός έχει ήδη αυξηθεί δύο φορές, θα αυξηθεί και τρίτη φορά φέτος λόγω της καλής πορείας της οικονομίας. Θα έχουμε ανακοινώσεις μέσα στο πρώτο δίμηνο του 2023», ήταν το εισαγωγικό του σχόλιο στο θέμα. Η αύξηση του κατώτατου μισθού, όπως εξήγησε, είναι «μια σύνθετη άσκηση, λαμβάνει υπ' όψιν της την ανάπτυξη της οικονομίας, την πίεση του πληθωρισμού, φυσικά τις αντοχές των επιχειρήσεων. Μην ξεχνάμε ότι στην Ελλάδα έχουμε πολλές πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, συνεπώς μια υπερβολική αύξηση του κατώτατου μισθού μπορεί να οδηγήσει σε αντίθετα αποτελέσματα, αύξηση της ανεργίας δηλαδή».

Σε συνέχεια των διευκρινίσεων του πρωθυπουργού που αποσύνδεσε από τις εκλογές την απόφαση να ισχύσει ο νέος μισθός ένα μήνα νωρίτερα, και ο υπουργός Επικρατείας σημείωσε πως «φέρνουμε λίγο πιο μπροστά τον κατώτατο μισθό γιατί ξεκινάει η τουριστική περίοδος τον Απρίλιο». Θύμισε δε, πως «και πέρυσι είχε έλθει νωρίτερα, τον Μάιο. Δεν έχει να κάνει με τις εκλογές». Ενώ ζήτησε να «μην τα βάζουμε όλα σε μια λογική εκλογικών σκοπιμοτήτων. Ο κόσμος πιέζεται πάρα πολύ, χρειάζεται ενίσχυση το εισόδημα, και ό,τι μπορούμε να κάνουμε για να στηρίξουμε τα εισοδήματα, θα το κάνουμε».

Για την ακρίβεια ειδικότερα, παρατήρησε πως είναι ένα «διεθνές φαινόμενο, η Ελλάδα αυτήν τη στιγμή είναι σε καλύτερη κατάσταση από τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, ο πληθωρισμός μειώνεται ταχύτερα στην Ελλάδα -και σε αυτό έχουν συντελέσει πολύ και τα μέτρα που έχουμε λάβει. Μέτρα τόσο ενίσχυσης του εισοδήματος, όσο, όμως, και τόνωσης του ανταγωνισμού. Το "καλάθι του νοικοκυριού", το οποίο υποστηρίζει το Υπουργείο Ανάπτυξης, έχει φέρει σημαντικά αποτελέσματα, έχει οδηγήσει, σε σχεδόν δύο μήνες που λειτουργεί, σε ελάφρυνση 65 - 70 ευρώ το μήνα. Επιπλέον, θα δώσουμε το κουπόνι για το σούπερ μάρκετ. Κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε εντός των δημοσιονομικών δυνατοτήτων που έχουμε».

Παρενθετικώς, συμπλήρωσε, «μέσα στο 2023 έχουμε ένα μεγάλο εθνικό στόχο, έχουμε κλείσει 12 πετυχημένες αξιολογήσεις, έχουμε βγει από το καθεστώς ενισχυμένης εποπτείας και η Ελλάδα πρέπει να ανακτήσει την επενδυτική βαθμίδα». Μόλις γίνει αυτό, πρόσθεσε, η Ελλάδα θα μπορεί «να προσελκύσει ακόμη περισσότερες επενδύσεις, άρα περισσότερες θέσεις εργασίας και υψηλότερα εισοδήματα».

Επιπλέον, «όσο η οικονομία πηγαίνει καλά, η κυβέρνηση θα δίνει και θα στηρίζει. Δεν έχει κανένα νόημα να έχουμε μια ανάπτυξη, το 2022, κοντά στο 6% και αυτό να μην επιστρέφει στην κοινωνία. Εμείς κάνουμε συντηρητικές εκτιμήσεις για την πορεία της οικονομίας, η οποία πηγαίνει καλύτερα από αυτό που περιμένουμε και εμείς και οι ευρωπαϊκοί θεσμοί».

Στο θέμα του καλαθιού και πάλι, «από τον Φεβρουάριο, μαζί και με την κάρτα αγοράς που θα πάρουν 8,5 εκατ. Έλληνες, σε μηνιαία βάση υπάρχει μια στήριξη 120 ευρώ, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Στο μηνιαίο "καλάθι του νοικοκυριού" μία τετραμελής οικογένεια έχει 120 ευρώ στήριξη συνδυαστικά με τα μέτρα του "καλαθιού του νοικοκυριού" και της κάρτας αγορών».

Όσον αφορά τον πληθωρισμό, είναι «σε πτωτική πορεία στην Ελλάδα, από τα μέσα του προηγούμενου χρόνου. Θα συνεχίσει και το 2023 η πτωτική πορεία, εξομαλύνεται σε ένα βαθμό η ενεργειακή κρίση και οι πιέσεις που υπήρχαν στις αγορές ενέργειας. Η πληθωριστική κρίση οφείλεται στον πόλεμο στην Ουκρανία και την κρίση στην αγορά ενέργειας, αυτά βαίνουν σε ύφεση, (αλλά) αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα έχουμε μία περίοδο που θα συνεχίσουν οι τιμές να είναι υψηλές. Θα παραμείνουν σε αυτά τα επίπεδα για κάποιο διάστημα».

Παραλλήλως ο 'Α. Σκέρτσος αναφέρθηκε και σε άλλα μέτρα υπέρ του καταναλωτή, όπως ότι «μπορεί ο καθένας μας να μπαίνει στην πλατφόρμα του καλαθιού του νοικοκυριού και να κάνει συγκρίσεις στο βασικό καλάθι, που περιέχει 800 προϊόντα, 800 κωδικούς. Και να βλέπει στην «χ» αλυσίδα τι τιμή έχει ένα προϊόν, κάτι που οδηγεί σε πιο ενημερωμένες και πιο υπεύθυνες αγορές. Οδηγεί, το σημαντικότερο, σε ένταση του ανταγωνισμού. Το καλάθι και η διαφάνεια στις τιμές είναι ο καλύτερος μοχλός πίεσης. Βλέπουμε, τελικά, μείωση τιμών υψηλότερη από αυτήν άλλων, πιο κανονικών περιόδων», συμπέρανε.

Παραθέτοντας, στη συνέχεια της συνέντευξης, τον κατάλογο των μέτρων ενίσχυσης του εισοδήματος που ισχύουν από 1ης Ιανουαρίου, σημείωσε ότι 2,5 εκατ. συνταξιούχοι θα δουν κάποια αύξηση στις συντάξεις τους - «η συντριπτική πλειονότητα θα δει 8% αύξηση» - πολλοί επίσης θα έχουν ενίσχυση από τη μόνιμη κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης. Συγχρόνως, θύμισε, ότι «πριν τις γιορτές 1,5 εκατ. συνταξιούχοι είχαν πάρει 250 ευρώ βοήθημα. Υπάρχει διαρκής μέριμνα και αγωνία».

Πέραν των συνταξιούχων, σε ειδικές κατηγορίες εργαζομένων, «δώσαμε έκτακτη ενίσχυση 600 ευρώ σε όλους τους ενστόλους, επίσης δύο έκτακτες ενισχύσεις στο υγειονομικό προσωπικό και μόνιμες αυξήσεις στο ιατρικό προσωπικό αλλά και σε ειδικότητες και νοσηλευτές που δουλεύουν σε ΜΕΘ Τα κονδύλια δεν είναι ανεξάντλητα, προσπαθούμε να είμαστε στοχευμένοι και να δίνουμε στήριξη εκεί ακριβώς που υπάρχει ανάγκη».

30% αύξηση δαπανών στην Υγεία

Υπό το πρίσμα δε, ότι «πρέπει να στηριχθεί και άλλο το Εθνικό Σύστημα Υγείας», επεσήμανε επίσης ότι «στον προϋπολογισμό του 2023 έχουμε 30% αύξηση δαπανών στο σύστημα υγείας σε σύγκριση με το 2019, περίπου 1,5 δισ. παραπάνω. Αντίστοιχα στη δημόσια παιδεία, έχουμε 13,5% αύξηση δαπανών και συνολικά στον κοινωνικό προϋπολογισμό έχουμε 7,5% - 8% αύξηση δαπανών».

Κληθείς να σχολιάσει την κριτική της αντιπολίτευσης για τους παρόχους ρεύματος, απάντησε πως «είναι εκτός κλίματος, μάλλον δεν έχουν ενημερωθεί ότι η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα που έχει επιβάλει 90% έκτακτη εισφορά στους παραγωγούς ενέργειας το 2022, αυτά έχουν βεβαιωθεί ως έκτακτη εισφορά. Επίσης είμαστε από τις πρώτες χώρες που έχουν επιβάλει την έκτακτη εισφορά στα διυλιστήρια από την οποία θα χρηματοδοτηθεί η κάρτα αγοράς τον Φεβρουάριο. Η ελληνική αγορά ενέργειας είναι ατελής, είναι μια σχετικά ανώριμη αγορά και δεν είναι τόσο συνδεδεμένη με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές αγορές ενέργειας. Η κεντρική Ευρώπη έχει χαμηλότερες τιμές χονδρικής γιατί έχουν διασυνδέσεις και μπορούν να αγοράζουν φθηνότερη ενέργεια σε σχέση με εμάς που έχουμε μία διασύνδεση με την Ιταλία και μία… κουτσή διασύνδεση με τη Βουλγαρία». Εν τέλει, «οι τελικές τιμές καταναλωτή είναι αυτήν τη στιγμή στον ευρωπαϊκό μέσο όρο και ακόμη χαμηλότερα, ο Έλληνας καταναλωτής ενέργειας πληρώνει χαμηλότερη τιμή λιανικής ενέργειας και στον ηλεκτρισμό και στο φυσικό αέριο και στο πετρέλαιο θέρμανσης».

Μείωση του ΦΠΑ συνεπάγεται νέους φόρους

Στο αίτημα για μείωση ΦΠΑ σε καύσιμα και τρόφιμα, παρατήρησε πως τα μέτρα που ανακοίνωσε η ισπανική κυβέρνηση, «στην Ελλάδα θα κόστιζαν 3,5 δισ., συνεπώς όποιος υποστηρίζει μία μόνιμη οριζόντια μείωση στον ΦΠΑ, να μας πει ποιους φόρους θα αυξήσει, ύψους 3,5 δισ. ευρώ, για να μπορέσουμε να καλύψουμε αυτή τη μόνιμη τρύπα». Εξάλλου, «δεν είναι καθόλου σίγουρο ότι αυτή η μόνιμη μείωση θα περάσει στον τελικό καταναλωτή. Συν τοις άλλοις, από μια οριζόντια μείωση περισσότερο ωφελούνται αυτοί που καταναλώνουν περισσότερο, συνεπώς οι έχοντες. Εμάς μας ενδιαφέρει η στήριξη που δίνουμε, να είναι στοχευμένη σε αυτούς που πραγματικά έχουν ανάγκη και όχι να επιδοτούμε τις αγορές των πλουσίων». Και στο «δια ταύτα», «στις έκτακτες καταστάσεις απαντά με έκτακτα, και όχι μόνιμα, μέτρα».

Κόμματα και διαφθορά

Στο ζήτημα με την ευρωβουλευτή Εύα Καϊλή, αναγνώρισε πως «έχει κάνει πολύ μεγάλη ζημιά αυτή η υπόθεση και στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην εμπιστοσύνη που πρέπει να έχουμε στους ευρωπαϊκούς θεσμούς αλλά και το πολιτικό σύστημα συνολικότερα». Κατά τον 'Α. Σκέρτσο, αυτός είναι «ένας μεγάλος λεκές. Πρέπει όλοι να κάνουμε την αυτοκριτική μας και να εντείνουμε τους μηχανισμούς αυτοκάθαρσης και ελέγχου και μέσα στα κόμματα. Ειδικά τα μεγάλα κόμματα είναι ένας καθρέπτης της κοινωνίας, δεν μπορεί να υπάρχει ένα απολύτως καθαρό κόμμα, στο οποίο δεν θα δείτε φαινόμενα διαφθοράς. Το ζητούμενο είναι να υπάρχει καθαρή θέση απέναντι σε τέτοια φαινόμενα και μια απόλυτη απόφαση ότι δεν χωρούν και δεν επιτρέπονται τέτοιες συμπεριφορές».

Spiegel και μεταναστευτικό

Σε ένα άλλο θέμα, για τα ρεπορτάζ για την «μικρή Μαρία» και την οικογένειά της στον Έβρο, είπε: «Μας αδίκησε το Spiegel, είναι προς τιμήν του που ανακάλεσε, υπήρξε μια προσπάθεια δυσφήμισης της χώρας μας και μια πολύ επιπόλαιη εργαλειοποίηση του προσφυγικού ζητήματος, το οποίο στα χέρια των γειτόνων μας έχει αναχθεί σε υβριδικό όπλο εναντίον της χώρας μας. Και είδαμε ότι αυτό υιοθετήθηκε από μεγάλα διεθνή media, όπως το Spiegel, από την εγχώρια αντιπολίτευση που δυστυχώς με πολύ μεγάλη ελαφρότητα πηγαίνει και προσαρτάται σε οποιονδήποτε επιτίθεται στην κυβερνητική πολιτική. Αυτό κάνει κακό στην ίδια (σ.σ. την αντιπολίτευση), κάνει κακό και στη χώρα».

Στο μεταναστευτικό, που είναι «μία από τις μεγάλες εξωγενείς κρίσεις οι οποίες ταλαιπωρούν τη χώρα μας». Εν προκειμένω, υπάρχει 80% μείωση των ροών μέσα στην τριετία -και αυτό «σημαίνει ότι έχουμε κάνει κάτι πολύ καλά σε σχέση με τη φύλαξη των συνόρων, με τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών και την αποτροπή των παράνομων δικτύων που δυστυχώς ενθαρρύνονται από την τουρκική ηγεσία», κατέληξε ο υπουργός Επικρατείας.

