Ζώδια

Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: ο ανάδρομος Ερμής και η προσοχή στα σχέδια (βίντεο)

Αναλυτικές προβλέψεις από την αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό”, Λίτσα Πατέρα, για κάθε ζώδιο.

"Το να έχουμε μια καλή χρονιά εξαρτάται πρώτα από εμάς" είπε η αστρολόγος της εκπομπής αρχικά και συνέχισε με μια συμβουλή "να συγχωρήσουμε πρώτα τον εαυτό μας για να μπορέσουμε να συγχωρήσουμε και τους άλλους".

Ο Ερμής συνεχίζει να είναι ανάδρομος και έτσι ό,τι έχει σχέση με την επαγγελματική ζωή πρέπει να το πάρουμε πολύ σοβαρά.

Προσοχή σε θέματα υγείας, αλλά και σε σχέδια και σχέσεις που είναι τώρα στα "σκαριά".

Έχοντας δίπλα της την Μαρία Κορινθίου, η αστρολόγος της εκπομπής, ανέφερε τις αναλυτικές ετήσιες προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις ετήσιες αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην τελευταία εκπομπή «Το Πρωινό» για το 2022:

