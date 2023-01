Πολιτική

Τσίπρας: Επαφές με αρχηγούς κρατών στη Βραζιλία

Οι εγκάρδιες συνομιλίες του Αλέξη Τσίπρα, η ατάκα Μοράλες και η αξέχαστη επίσκεψη στην Κούβα στο περιθώριο της ορκωμοσίας του νέου προέδρου της Βραζιλίας, Λουίζ Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα.

Μία σειρά από σύντομες συναντήσεις και συνομιλίες με αρχηγούς κρατών, με τους οποίους αντάλλαξε απόψεις σε θερμό κλίμα, είχε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Αλέξης Τσίπρας ο οποίος ήταν προσκεκλημένος στην ειδική εκδήλωση για την ορκωμοσία του νέου προέδρου της Βραζιλίας, Λουίζ Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα.

Σύμφωνα με πηγές του ΣΥΡΙΖΑ, ανάμεσα στους συνομιλητές του προέδρου του κόμματος ήταν ο πρόεδρος της Αργεντινής, Αλμπέρτο Φερνάντεζ, τον οποίο συνεχάρει για την κατάκτηση του Μουντιάλ από την εθνική ομάδα της χώρας του και με τον οποίο συζήτησαν την υποδοχή που είχε επιφυλάξει ως πρωθυπουργός ο Αλέξης Τσίπρας στην Κριστίνα Κίρχνερ. Από την πλευρά του ο Αλμπέρτο Φενράντεζ ευχήθηκε καλή επιτυχία στον Αλέξη Τσίπρα στις προσεχείς εκλογές, με τον Αλέξη Τσίπρα να ανταποδίδει τις ευχές για μια πορεία ευεργετική για τον λαό της Αργεντινής.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες «ο πρόεδρος της Γερμανίας Φρανκ Βάλτερ Στάινμαϊερ συνομίλησε σε θερμό κλίμα με τον Αλέξη Τσίπρα αναφορικά με την κατάσταση στην Γερμανία και την Ευρώπη, αλλά και τις πρωτόγνωρες προκλήσεις της πολιτικής ηγεσίας της ισχυρότερης οικονομίας της ευρωζώνης αναφορικά με την ενεργειακή κρίση, την επίπτωσή της στους δείκτες μεγέθυνσης της οικονομίας και την εργασία».

Ο Αλέξης Τσίπρας κάθισε στην πρώτη σειρά των επίτιμων καλεσμένων πρώην αρχηγών κρατών, έχοντας δίπλα του τον πρώην πρόεδρο της Χιλής Ρικάρντο Λάγκος, και τον πρώην πρόεδρο της Βολιβίας, Έβο Μοράλες. Σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πηγές της Κουμουνδούρου «ο Έβο Μοράλες κοιτώντας τους παριστάμενους είπε πως «εδώ είμαστε τρεις γενιές αριστερών: ο παππούς (έδειξε τον Λάγκος), ο πατέρας (έδειξε τον εαυτό του) και ο γιος (έδειξε τον Αλέξη Τσίπρα)» με τους συνομιλητές του και όσους παρακολουθούσαν την συζήτηση να ξεσπούν σε γέλια».

Ο Ρικάρντο Λάγκος αποκάλυψε στον Αλέξη Τσίπρα πως η μάχη που έδωσε η Ελλάδα επί πρωθυπουργίας του με το ευρωπαϊκό οικονομικό κατεστημένο βρισκόταν στο επίκεντρο της προσοχής των προοδευτικών δυνάμεων της Λατινικής Αμερικής, καθώς προκάλεσε συζητήσεις στο στρατόπεδο των προοδευτικών, σοσιαλιστικών και σοσιαλδημοκρατικών δυνάμεων για το πώς λειτουργεί η δημοκρατία καθώς και για το εάν οι τράπεζες είναι εκείνες που πλέον αποφασίζουν για το μέλλον των κοινωνιών. Παράλληλα ενημερώθηκε από τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για τα κεκτημένα της μάχης της κυβέρνησής του, ενώ ζήτησε να ενημερωθεί και για την παρούσα κατάσταση την χώρα μας.

Ο Αλέξης Τσίπρας είχε επίσης «μακρά και εγκάρδια συζήτηση με τον πρώην πρόεδρο της Βολιβίας Έβο Μοράλες, ο οποίος αναφέρθηκε στο ταξίδι που είχε κάνει στην Ελλάδα, κατά το οποίο είχε μείνει ενθουσιασμένος με την πολιτιστική της κληρονομιά. Παράλληλα ζήτησε από τον Αλέξη Τσίπρα να πληροφορηθεί για την πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα, ενώ δήλωσε διατεθειμένος ακόμα και να επισκεφθεί τη χώρα μας προκειμένου να βοηθήσει την μάχη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στις επικείμενες εκλογές».

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ είχε και μια πολύ θερμή συζήτηση με την αναπληρώτρια υπουργό Εξωτερικών της Κούβας Τζοσεφίνα Βιντάλ, η οποία θυμήθηκε την παρουσία του ως Έλληνα πρωθυπουργού στην Αβάνα για την κηδεία του εμβληματικού ηγέτη της κουβανικής επανάστασης, Φιντέλ Κάστρο. Είπε μάλιστα στον Αλέξη Τσίπρα: «Σε αγαπούμε πολύ στην Κούβα και θυμόμαστε την ομιλία σου, το πόσο παθιασμένα μιλούσες και η επίσκεψή σου εκείνη μας έχει μείνει χαραγμένη». Κατά την παρουσία του στην ορκωμοσία Λούλα ο Αλέξης Τσιπρας είχε χειραψία με τον ΥΠΕΞ της Τουρκίας, Μεβλούτ Τσαβούσογλου.

