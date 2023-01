Οικονομία

Φυσικό αέριο: Έπεσε η τιμή σε προπολεμικά επίπεδα

Η τιμή του φυσικού αερίου στην Ευρώπη έπεσε σήμερα στο χαμηλότερο επίπεδο από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία. Πού οφείλεται η εξέλιξη.

Περί τις πέντε φορές φθηνότερο από τον Αύγουστο: η τιμή του φυσικού αερίου στην Ευρώπη έπεσε σήμερα στο χαμηλότερο επίπεδο από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, συνεχίζοντας την καθοδική της πορεία χάρις και στον σχετικά θερμό χειμώνα που επιτρέπει την εξοικονόμηση των αποθεμάτων.

Τα συμβόλαια αναφοράς για την Ευρώπη, το TTF στην ολλανδική αγορά, μειώθηκε κατά 4,67% στα 72,75 ευρώ ανά μεγαβατώρα (MWh) για τις παραδόσεις Φεβρουαρίου στις 09.35 ώρα Ελλάδος, στο χαμηλότερο επίπεδο από τις 21 Φεβρουαρίου.

Η τιμή του φυσικού αερίου για τις παραδόσεις του Φεβρουαρίου μειώθηκε κατά 50% σε διάστημα ενός μηνός ... και απέχει σημαντικά από την κορύφωση του καλοκαιριού, όταν τον Αύγουστο είχε φθάσει στα 343 ανά MWh

Οι τιμές του φυσικού αερίου άρχισαν να αυξάνονται το φθινόπωρο 2021, με την έναρξη της περικοπής των παραδόσεων ρωσικού φυσικού αερίου στην Ευρώπη, και στην συνέχεια μετά την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία στις 24 Φεβρουαρίου 2022. Εκτοτε, οι αγωγοί φυσικού αερίου που συνδέουν την Ρωσία με την Ευρώπη έχει σχεδόν κλείσει.

Ο όγκος των σημερινών συναλλαγών ήταν περιορισμένος, καθώς η βασική αγορά πρώτων υλών, η αγορά του Λονδίνου, είναι κλειστή.

Η πτωτική τάση των τιμών οφείλεται «στα σημαντικά αποθέματα φυσικού αερίου που έχουν συγκροτηθεί και στην σχετικά χαμηλή ζήτηση, λόγων των ευνοϊκών μετεωρολογικών συνθηκών», εξηγεί ο Σεμπάστιαν Πάρις Χόρβιτς της La Banque Postale Asset Management.

«Είναι καλή είδηση για τις ευρωπαϊκές χώρες και για τις οικονομίες της περιοχής», λέει.

