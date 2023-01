Συνταγές

Μπριός με αλμυρή γέμιση από την Αργυρώ Μπαρμπαρίγου

Η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου μοιράζεται τα μυστικά της για τέλεια και πεντανόστιμα μπριός.

Μία πολύ εύκολη και νόστιμη συνταγή, μοιράστηκε η σεφ της εκπομπής "Το Πρωινό" του ΑΝΤ1, Αργυρώ Μπαρμπαρίγου και τέλεια ψωμάκια μπριός.

Τραγανά απέξω και με γέμιση, ό,τι λαχταρά ο ουρανίσκος σας, θα κάνει μικρούς και μεγάλους να τους τρέχουν τα σάλια.

Όπως είπε η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου, για γέμιση στα μπριός που απέξω είναι σαν μπισκοτάκι, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τυριά και αλλαντικά που έχουν περισσέψει από το γιορτινό τραπέζι.

Υλικά

Για τα μπριός

1 kg αλεύρι για όλες τις χρήσεις

2 κύβους νωπή μαγιά

1 κ.σ. ζάχαρη

1 ½ κ.σ. αλάτι

Λίγο νερό χλιαρό (περίπου 1/2 φλ.)

250 γρ. βούτυρο

2 αυγά χτυπημένα

1 φλ. χλιαρό γάλα

Για τη γέμιση

250 γρ. γραβιέρα

150 γρ. ζαμπόν

Λίγη σάλτσα ντομάτας ή κέτσαπ

Για το τελείωμα Σουσάμι

Μαυροσίσαμο Για το διάλυμα αυγού Κρόκο από 1 αυγό

2 κ.σ. νερό Ενεργοποίηση μαγιάς Ενεργοποιούμε πρώτα τη μαγιά. Τη διαλύουμε σε μπολ, πασπαλίζουμε με τη λίγη ζάχαρη και ρίχνουμε 2 κ.σ. χλιαρό νερό.

Ανακατεύουμε να διαλυθεί.

Σκεπάζουμε με μεμβράνη και αφήνουμε για 10 λεπτά να ενεργοποιηθεί.

Όταν αφρίσει η επιφάνεια είναι έτοιμη και την προσθέτουμε στο αλεύρι. Για τα μπριός με αλμυρή γέμιση Βάζουμε σε μπολ το αλεύρι και προσθέτουμε το βούτυρο.

Ψιχουλιάζουμε το αλεύρι με το βούτυρο να βραχεί να γίνει άμμος.

Κάνουμε λακκούβα στο αλεύρι και ρίχνουμε τα χτυπημένα αυγά και την ενεργοποιημένη μαγιά.

Διαλύουμε το αλάτι στο χλιαρό γάλα και το προσθέτουμε.

Ρίχνουμε μισό φλ. νερό και ζυμώνουμε.

Μαζεύουμε τη ζύμη για το μπριός με αλμυρή γέμιση σε μπάλα.

Σκεπάζουμε τη ζύμη και την αφήνουμε να διπλασιαστεί σε όγκο από 45 έως 60 λεπτά.

Αδειάζουμε τη ζύμη στον πάγκο, την ξεφουσκώνουμε και τη χωρίζουμε σε 2 μέρη.

Ανοίγουμε κάθε κομμάτι ζύμης σε μακρόστενο χοντρό φύλλο.

Απλώνουμε την αλμυρή γέμιση αφήνοντας 2 εκ. κενό γύρω γύρω.

Ρολάρουμε το ψωμί σε ρολό και κλείνουμε τις άκρες γυρίζοντας τες προς τα κάτω.

Φτιάχνουμε και την δεύτερη φραντζόλα μπριός με αλμυρή γέμιση, τις βάζουμε σε λαδωμένη λαμαρίνα, σκεπάζουμε με καθαρή πετσέτα και αφήνουμε για 30 λεπτά να φουσκώσουν ξανά.

Αλείφουμε με διάλυμα αυγού και χαράζουμε την επιφάνεια.

Ψήνουμε για 50 λεπτά περίπου στους 180?C ή 40 λεπτά στον αέρα, στη μεσαία σχάρα του φούρνου μέχρι να ροδίσουν.

