Κορωπί: Αδέσποτη σφαίρα τρύπησε τζάμι σπιτιού και καρφώθηκε στο ταβάνι (εικόνες)

Τρόμος στο Κορωπί κατά την αλλαγή του χρόνου, όταν ένας 29χρονος άρχισε να πυρβολεί ασκόπως. Συνελήφθη ο "πιστολέρο"

Ένας 29χρονος Έλληνας που πυροβολούσε στον αέρα στο σπίτι του, κατά την αλλαγή του χρόνου, συνελήφθη στο Κορωπί.

Η σύλληψή του έγινε σήμερα Δευτέρα από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Κρωπίας σε συνεργασία με την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Αθηνών.

Πιο αναλυτικά, κατά την αλλαγή του χρόνου, ο 29χρονος άρχισε να πυροβολεί στον αέρα, ενώ βρισκόταν στο σπίτι του, με αποτέλεσμα μία σφαίρα να καρφωθεί σε τζάμι διπλανής οικίας, χωρίς να αναφερθεί τραυματισμός.

Η βολίδα και το όπλο, τα οποίο κατείχε νόμιμα, κατασχέθηκαν και θα αποσταλούν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για εργαστηριακή εξέταση. Ο συλληφθείς με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

