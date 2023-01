Κόσμος

Πάπας Βενέδικτος: σε λαϊκό προσκύνημα η σορός του (εικόνες)

Χιλιάδες κόσμου συρρέουν για να αποτίσουν φόρο τιμής στον πρώην Πάπα Βενέδικτο.

Από σήμερα το πρωί στις 9 τοπική ωρα, εκτίθεται σε λαϊκό προσκύνημα στη βασιλική εκκλησία του Αγίου Πέτρου η σορός του επίτιμου πάπα Βενέδικτου του 16ου.

Η προσέλευση των πιστών έχει ξεκινήσει και πρόκειται να διαρκέσει μέχρι την Τετάρτη το βράδυ. Έχει ήδη σχηματισθεί, την ώρα αυτή, ουρά 10.000 ανθρώπων. Από τους πρώτους που μετέβησαν στον Άγιο Πέτρο, ήταν ο Ιταλός πρόεδρος της Δημοκρατίας Σέρτζιο Ματαρέλα και η Ιταλίδα πρωθυπουργός, Τζόρτζια Μελόνι.

Την Πέμπτη το πρωί θα τελεσθεί η κηδεία, χοροστατούντος του πάπα Φραγκίσκου. Αναμένεται να παρακολουθήσουν την τελετή περίπου 60.000 Καθολικοί πιστοί. Στην περιοχή της πλατείας του Αγίου Πέτρου βρίσκονται ήδη 1.000 αστυνομικοί και πάνω από 500 εθελοντές, για την ρύθμιση πρακτικών θεμάτων, όπως την ομαλή συγκέντρωση των πιστών και την τήρηση όλων των κανόνων ασφαλείας.

