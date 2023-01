Κόσμος

Μύκητας “εγκλωβίζει” χιλιάδες επιβάτες σε πολυτελές κρουαζιερόπλοιο

Οι επιβάτες της πολυτελούς κρουαζιέρας του Νέου Ετους γύρω από την Νέα Ζηλανδία και την Αυστραλία βρίσκονται εγκλωβισμένοι στα διεθνή ύδατα εδώ και περισσότερο από μία εβδομάδα λόγω της υπερσυγκέντρωσης μικρο-οργανισμών, αλγών, θαλάσσιων οργανισμών και μικροσκοπικών ζώων στο κύτος του κρουαζιερόπλοιου Viking Orion, τα οποία θα μπορούσαν να είναι επικίνδυνα για το οικοσύστημα.

Σύμφωνα με την κυβέρνηση της Αυστραλίας, δύτες ανέλαβαν τον καθαρισμό από την συγκέντρωση του biofoul του κύτους του Viking Orion, κρουαζιερόπλοιου 930 θέσεων, ενώ παρέμενε αγκυροβολημένο στα διεθνή ύδατα, για την προστασία των υδάτων της Αυστραλίας από εν δυνάμει επικίνδυνους θαλάσσιους οργανισμούς.

Το Viking Orion, που νηολογήθηκε το 2018 και περιλαμβάνει εννέα καταστρώματα, ένα σπα, ένα θέατρο, τεράστιο χώρο αθλημάτων και μία πισίνα, αναχώρησε στις 23 Δεκεμβρίου από το Οκλαντ της Νέας Ζηλανδίας, αλλά δεν έχει πιάσει λιμάνι μετά τον απόπλου από το Γουέλινγκτον στις 26 Δεκεμβρίου.

Το κρουαζιερόπλοιο παραμένει αγκυροβολημένο ανοικτά της Αδελαΐδας στα διεθνή ύδατα και η εταιρεία βεβαιώνει ότι βρίσκεται σε επαφή με τους επιβάτες σχετικά με την καταβολή αποζημίωσης για την ματαιωμένη κρουαζιέρα.

