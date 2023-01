Πολιτική

Τσαπανίδου: Στο νοσοκομείο η νέα εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιο είναι το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει και μέχρι πότε θα παραμείνει νοσηλευόμενη.

Σε νοσοκομείο της Αθήνας άλλαξε τον χρόνο η νέα εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Πόπη Τσαπανίδου.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Κουμουνδούρου, ο λόγος της εισαγωγής της είναι ένα βαρύ κρυολόγημα και δεν να συντρέχει καμία απολύτως ανησυχία από την κατάσταση της υγείας της.

Οι εξετάσεις έδειξαν «επιβαρυμένους πνεύμονες» κι έτσι η Πόπη Τσαπανίδου θα παραμείνει για νοσηλεία λίγες μέρες ακόμη και τι πιθανότερο είναι να λάβει εξιτήριο την Πέμπτη.

Ειδήσεις σήμερα:

Βέροια - νεκρό μωρό στον Αλιάκμονα: ασφυκτικό θάνατο έδειξε η νεκροψία

Δράμα - Απόπειρα βιασμού 15χρονου: Σοκάρει η μαρτυρία της μητέρας του στον ΑΝΤ1

Λιόσια: Ληστής σημάδεψε με όπλο μητέρα και βρέφος (βίντεο)