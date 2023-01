Υγεία - Περιβάλλον

Ελλείψεις φαρμάκων: Δέκα νέα μέτρα από το Υπουργείο Υγείας

Τι αποφασίστηκε στην ευρεία σύσκεψη υπό τον Υπουργό Υγείας Θάνο Πλεύρη.



Δέσμη δέκα μέτρων για την αντιμετώπιση της έλλειψης συγκεκριμένων φαρμάκων στην αγορά αποφασίστηκε, σήμερα Δευτέρα, κατά την ευρεία σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε σήμερα υπό τον Υπουργό Υγείας Θάνο Πλεύρη, με τη συμμετοχή εκπροσώπων των ΕΟΦ, ΙΦΕΤ, ΠΕΦ, ΣΦΕΕ, ΠΦΣ καθώς και εκπρόσωπο του Πανελλήνιου Συλλόγου Φαρμακαποθηκαρίων.

Μεταξύ άλλων, αποφασίστηκε η συνέχιση των ελέγχων των φαρμακαποθηκών για τη μη εξαγωγή των ελλειπτικών φαρμάκων, με μοναδική ποινή την αναστολή λειτουργίας σε όσες φαρμακαποθήκες δεν συνεργάζονται ή διατηρούν αποθεματικό, και επέκταση της συνταγογράφησης γενοσήμων φαρμάκων εκεί που υπάρχουν ελλείψεις.

Όπως τονίζει το Υπουργείο, κοινή πεποίθηση όλων αποτελεί ότι πρόκειται για ένα παγκόσμιο πρόβλημα το οποίο αγγίζει τη χώρα μας σε μικρότερο βαθμό κυρίως λόγω και της παρουσίας βιομηχανικών μονάδων στην Ελλάδα.

Στα μέτρα που έχουν ληφθεί ήδη και σχετίζονται με τον περιορισμό των παράλληλων εξαγωγών και την αύξηση της επάρκειας φαρμάκων στη χώρα αποφασίστηκε από τον Υπουργό η επικαιροποίηση των μέτρων ως εξής:

Συνέχιση των ελέγχων των φαρμακαποθηκών για τη μη εξαγωγή των ελλειπτικών φαρμάκων, με μοναδική ποινή την αναστολή λειτουργίας σε όσες φαρμακαποθήκες δεν συνεργάζονται ή διατηρούν αποθεματικό.

Ενημέρωση των γιατρών για τις ελλείψεις φαρμάκων, ώστε να προσαρμόζεται η συνταγογράφηση σε αντίστοιχα θεραπευτικής αξίας.

Επιπλέον αποφασίστηκε ότι η ελληνική φαρμακοβιομηχανία θα εξαντλήσει τις δυνατότητες αύξησης παραγωγής των γενοσήμων και οι πολυεθνικές εταιρείες θα εντείνουν την εισαγωγή των ελλειπτικών φαρμάκων.

Παράλληλα, ο Υπουργός Υγείας κατέστησε σαφές ότι θα υπάρξουν συναντήσεις με τους ιατρικούς συλλόγους στο προσεχές χρονικό διάστημα για την ενημέρωση και τον συντονισμό επί του θέματος.

"Η χώρα μας έχει προβεί στη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων ώστε το παγκόσμιο πρόβλημα της έλλειψης συγκεκριμένων δραστικών ουσιών να αντιμετωπιστεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο" τονίζεται.

