“Ποιος Παπαδόπουλος”: Επιστρέφει στις 16 Ιανουαρίου με νέα ξεκαρδιστικά επεισόδια

Το «Ποιος Παπαδόπουλος;», η αγαπημένη κωμική σειρά του ΑΝΤ1, επιστρέφει από 16 Ιανουάριου και κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 21:00, με τον Αρίστο, τη Μελίνα, την Περιστέρα, τον Γιάννη, αλλά και όλους τους συγκάτοικους στην… τρέλα να δηλώνουν πιο έτοιμοι από ποτέ να ζήσουν ξεκαρδιστικές περιπέτειες, μοιράζοντας στους τηλεθεατές μοναδικές ατάκες και άφθονο γέλιο.

Δείτε το νέο trailer: https://www.youtube.com/watch?v=XtX6wE38eMo



Συντελεστές

Σενάριο: Βασίλης Ρίσβας - Δήμητρα Σακαλή

Σκηνοθεσία: Βασίλης Μυριανθόπουλος

Πρωταγωνιστούν: Μαριάννα Τουμασάτου, Κρατερός Κατσούλης, Ελένη Ουζουνίδου, Γιάννης Δρακόπουλος, Μαριλού Κατσαφάδου, Μαριέλλα Σαββίδου, Σπύρος Σπαντίδας, Κωνσταντίνος Γεωργιόπουλος, Δημήτρης Δάρας, Ειρήνη Τσέλλου.

Στο ρόλο του παππού Θανάση ο Βασίλης Κολοβός

Παραγωγή: TANWEER PRODUCTIONS

«Ποιος Παπαδόπουλος;»: Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 21:00.

#PoiosPapadopoulos

https://www.antenna.gr/poiospapadopoulos

Τα επεισόδια της σειράς «Ποιος Παπαδόπουλος;» μπορείτε να τα δείτε:

στο site του ANT1: https://www.antenna.gr/poiospapadopoulos/videos

στο κανάλι του ΑΝΤ1 στο YouTube: https://www.youtube.com/c/ant1tv/videos