Ντουμπάι: Τέλος στον φόρο στο αλκοόλ... για χάρη του τουρισμού

Ακόμη περισσότερο ελκυστικό θέλει να γίνει το εμιράτο για τους επισκέπτες και τον μεγάλο αριθμό αλλοδαπών που ζουν εκεί.



Το Ντουμπάι αποφάσισε να καταργήσει τον φόρο στα προϊόντα αλκοόλ, ο οποίος έφτανε το 30%, για να ενισχύσει τον τουρισμό.

Επιπλέον δεν θα χρεώνει τις ατομικές άδειες κατανάλωσης, τις οποίες έπρεπε να έχουν οι κάτοικοι για να πίνουν στο σπίτι τους.

Το τελευταίο διάστημα το Ντουμπάι έχει αρχίσει να χαλαρώνει κάποιους περιορισμούς που είχαν να κάνουν με την ισλαμική θρησκεία. Επιτρέπει, μεταξύ άλλων, την πώληση αλκοόλ κατά τη διάρκεια της ημέρας μέσα στο Ραμαζάνι.Η κατάργηση του φόρου, όπως αναφέρει το BBC, είναι ένα μέτρο για να γίνει το Ντουμπάι (ακόμη περισσότερο) ελκυστικό στους ξένους, εν μέσω μάλιστα ανταγωνισμού από τις γειτονικές πόλεις.

Αυτή η τελευταία κίνηση θεωρείται ότι είναι μια προσπάθεια να γίνει η πόλη πιο ελκυστική για τους ξένους, ενόψει του ανταγωνισμού από τους γείτονες, αναφέρει το BBC.Οι ομογενείς υπερτερούν αριθμητικά των υπηκόων κατά εννέα προς ένα στο Ντουμπάι, γνωστό ως «πρωτεύουσα των πάρτι» του Κόλπου, και οι κάτοικοι συνήθως οδηγούν στο Umm al-Quwain και σε άλλα εμιράτα για να αγοράσουν αλκοόλ χύμα.

Το Ντουμπάι έχει καταφέρει ιστορικά να προσελκύσει περισσότερους τουρίστες και πλούσιους ξένους εργαζόμενους από τους γείτονές του, εν μέρει λόγω της ανοχής του σε έναν πιο φιλελεύθερο τρόπο ζωής.Τώρα όμως αντιμετωπίζει αυξανόμενο ανταγωνισμό από τις γειτονικές χώρες που αναπτύσσονται στους τομείς φιλοξενίας και χρηματοδότησης.

Οι μη μουσουλμάνοι στο Ντουμπάι πρέπει να είναι τουλάχιστον 21 ετών για να πίνουν αλκοόλ και να έχουν άδεια αλκοόλ, μια πλαστική κάρτα που εκδίδεται από την αστυνομία.

Ενώ τα μπαρ και τα νυχτερινά κέντρα σπάνια ζητούν να δουν τις κάρτες, όσοι καταναλώνουν αλκοόλ χωρίς αυτό μπορεί να αντιμετωπίσουν πρόστιμα ή σύλληψη.

