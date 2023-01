Αθλητικά

Λαύριο – Ιωνικός: “Διπλή” νίκη για τους γηπεδούχους

Οι παίκτες του Χρήστου Σερελή, δεν πήραν μόνο το ροζ φύλλο αγώνα, αλλά και μια μεγάλη διαφορά πόντων, κόντρα σε μια ομάδα με την οποία πιθανόν να παλέψουν για την παραμονή.

Τη δεύτερη νίκη του στο φετινό πρωτάθλημα πέτυχε το Λαύριο κατά τη 2η ημέρα του νέου έτους. Οι παίκτες του Χρήστου Σερέλη έκαναν επίδειξη δύναμης, επικρατώντας με 95-63 του Ιωνικού, δηλαδή με σημαντική διαφορά σε περίπτωση ισοβαθμίας, στο τέλος της κανονικής περιόδου, στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής της Basket League.

Το Λαύριο έκανε επιμέρους σκορ 30-9 στο 3ο δεκάλεπτο, ενώ είχε τέσσερις παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων, τους Φλαγκ (19π.), Κουζέλογλου (17π.), Ρέμι (14π.) και Λάνγκεβαϊν (12π.). Από τους ηττημένους διψήφιοι ήταν οι Μαυροκεφαλίδης (21π.) και Χόκινς (16π.). Πλέον, Λαύριο και Ιωνικός ισοβαθμούν με 12 βαθμούς σε 10 αγωνιστικές, με ρεκόρ 2 νίκες - 8 ήττες, με την Καρδίτσα να μένει ουραγός με 11 βαθμούς.

Τα δεκάλεπτα: 19-20, 40-32, 70-41, 95-63

Διαιτητές: Συμεωνίδης, Μαλαμάς, Χριστινάκης

ΛΑΥΡΙΟ (Χρήστος Σερέλης): Φλαγκ 19 (5), Κόουλ 9, Ρέμι 14, Κουζέλογλου 17 (3), Γερομίχαλος 12 (2), Γκρέι 5 (1), Νικολαϊδης, Πιλάβιος, Λάνγκεβαϊν 12, Ζάρας 2, Κολοβέρος 5

ΙΩΝΙΚΟΣ (Κώστας Μέξας): Χάμιλτον 7 (1), Μαυροκεφαλίδης 21 (1), Μάντζαρης 6 (1), Χόκινς 16 (2), Λέισι 6, Κάπελαν, Μπέμπης, Σίμονς 3 (1), Κιούσης, Πετανίδης, Αρσενόπουλος, Παρκς 4

