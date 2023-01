Αθλητικά

Προμηθέας Πατρών – Παναθηναϊκός: Ξέσπασαν οι “πράσινοι”

Σε περίπατο μετέτρεψε την αναμέτρηση το «τριφύλλι», λίγες μέρες μετά τη συντριβή από τον Ολυμπιακό στο ΟΑΚΑ.

Σε... περίπατο μετέτρεψε ο Παναθηναϊκός τον εξ αναβολής αγώνα του για την 5η αγωνιστική της Basket League με τον Προμηθέα στην Πάτρα, επικρατώντας με 75-44. Τρεις μέρες μετά την «βαριά» εντός έδρας ήττα τους από τον Ολυμπιακό για τη 16η αγωνιστική της Euroleague, οι παίκτες του Παναθηναϊκού «ξέσπασαν» στους Πατρινούς, πήραν «αέρα» 17 πόντων από την πρώτη περίοδο, επικράτησαν άνετα και βελτίωσαν το ρεκόρ τους σε 8-2.

Χωρίς τον Παναγιώτη Καλαϊτζάκη, αλλά και τον Πάρις Λι, ο οποίος ταλαιπωρείται από έναν μυϊκό σπασμό στη γάμπα και προφυλάχθηκε για να μην επιβαρυνθεί, ο Παναθηναϊκός έκανε εύκολη τη ζωή του απ’ το ξεκίνημα του αγώνα. Με ένα σερί 10-0 από το 7’ έως το 9’ του πρώτου δεκαλέπτου, μετέτρεψε το 12-6 σε 22-6 κι από εκεί και πέρα έκανε απλή... συντήρηση δυνάμεων ενόψει των επόμενων υποχρεώσεών του στην Euroleague με την Μπάγερν στο Μόναχο την προσεχή Πέμπτη (5/1).

Ο Ντέγιαν Ράντονιτς μοίρασε το χρόνο σε όλους τους παίκτες του, δίνοντας «ανάσες» στους επιβαρυμένους «πενταδάτους» του «τριφυλλιού», με τον Γιώργο Καλαϊτζάκη να ολοκληρώνει τον αγώνα με 16 πόντους, 3 ριμπάουντ και 3 ασίστ και τον Γουίλιαμς να προσθέτει άλλους 10 πόντους. Από πλευράς Προμηθέα ο μοναδικός που έφτασε σε διψήφια νούμερα ήταν ο Κουλμπόκα με 16 πόντους (4/10 τρίπ.).

Τα δεκάλεπτα: 8-25, 25-46, 40-65, 44-75

Διαιτητές: Κορομηλάς, Παπαπέτρου, Πουρσανίδης.

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (Γιάννης Χριστόπουλος): Κάουαν 4 (1), Ντάνγκουμπιτς 8, Μουράτος 4, Κακλαμανάκης, 5, Κουλμπόκα 16 (4), Τσαϊρέλης 2, Γκίκας 3 (1), Λάγιος, Σίμπσον, Τανούλης 2.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ντέγιαν Ράντονιτς): Γουόλτερς 8 (1), Παπαγιάννης 10 (6ρ.), Γουίλιαμς 10 (2), Γ. Καλαϊτζάκης 16 (1), Πονίτκα 9 (1), Μποχωρίδης 7 (1), Αβδάλας 2, Μπέικον 4, Χουγκάζ, Μαντζούκας 3 (1), Γκουντάιτις 6.

