Πρίγκιπας Χάρι: “Πονοκέφαλος” στο παλάτι για την νέα του συνέντευξη

Η συνέντευξη δόθηκε με αφορμή την κυκλοφορία του βιβλίου του με τίτλο «Spare», στις 10 Ιανουαρίου.

Κυκλοφόρησε το τρέιλερ μία νέας τηλεοπτικής συνέντευξης του πρίγκιπα Χάρι με αφορμή την κυκλοφορία του βιβλίου του με τίτλο «Spare», στις 10 Ιανουαρίου. Ο δούκας θα μιλήσει στον δημοσιογράφο 'Αντερσον Κούπερ και στην εκπομπή του CBS «60 Minutes», μόλις δύο ημέρες πριν από την κυκλοφορία του βιβλίου.

Το τρέιλερ δείχνει τους δύο άντρες να συνομιλούν πρόσωπο με πρόσωπο. Σύμφωνα με τη λεζάντα που το συνοδεύει αναμένεται να αποκαλυφθούν περισσότερες λεπτομέρειες για το περιεχόμενο του βιβλίου.

Το «Spare» έχει χαρακτηριστεί ότι είναι γραμμένο με «ακατέργαστη, βαθιά ειλικρίνεια», και μεταφέρει τους αναγνώστες σε μια από τις πιο οδυνηρές εικόνες του 20ου αιώνα: δύο νεαρά αγόρια, δύο πρίγκιπες, που περπατούσαν πίσω από το φέρετρο της μητέρας τους καθώς ο κόσμος παρακολουθούσε με θλίψη.

Το 416 σελίδων, βιβλίο του Χάρι γράφτηκε από τον βραβευμένο με Pulitzer δημοσιογράφο JR Moehringer και θα μεταφραστεί σε 16 γλώσσες σε όλο τον κόσμο.

