ΗΠΑ: νεκρός υπάλληλος αεροδρομίου - τον “ρούφηξε” τουρμπίνα αεροπλάνου

Μοιραίο θάνατο βρήκε ένας άνδρας σε περιφερειακό αεροδρόμιο των ΗΠΑ.

Τραγωδία συνέβη στις ΗΠΑ και πιο συγκεκριμένα στο αεροδρόμιο του Μονγκόμερι, όταν άνδρας σκοτώθηκε από τουρμπίνα αεροσκάφους.

Το μοιραίο περιστατικό συνέβη το μεσημέρι του Σαββάτου, σύμφωνα με την ανακοίνωση του περιφερειακού αεροδρομίου, όταν ένας εργαζόμενος εδάφους του Ομίλου American / Piedmont Airlines βρήκε τραγικό θάνατο όταν τον κυριολεκτικά τον «ρούφηξε» η τουρμπίνα αεροσκάφους.

Σύμφωνα με το Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών το τραγικό δυστύχημα συνέβη ενώ το αεροσκάφος της American Airlines τύπου Embraer 170, ήταν σταθμευμένο σε μία πύλη (Gate) με τουλάχιστον έναν κινητήρα αναμμένο, αλλά και και με το χειρόφρενο στάθμευσης στη θέση λειτουργίας.

