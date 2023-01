Πολιτισμός

Αίγυπτος: σαρκοφάγος που πουλήθηκε παράνομα στο εξωτερικό επέστρεψε στο Κάιρο (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η σαρκοφάγος, μήκους 2,94 μέτρων και πλάτους 90 εκατοστών, χρονολογείται από την Ύστερη Περίοδο, πριν από περίπου 2.700 χρόνια, και βρέθηκε στην κεντρική Αίγυπτο.

Μία από τις μεγαλύτερες φαραωνικές, ξύλινες σαρκοφάγους που έχουν βρεθεί ποτέ, η οποία εξήχθη παρανόμως από την Αίγυπτο και μέχρι πρόσφατα ανήκε στη συλλογή ενός αμερικανικού μουσείου, επέστρεψε σήμερα στο Κάιρο, ανακοίνωσε ο υπουργός Εξωτερικών Σάμεχ Σούκρι.

«Υπάρχουν δύο είδη σαρκοφάγων: εκείνες των βασιλικών οίκων και εκείνες των υψηλόβαθμων αξιωματούχων, αυτή ανήκε σε έναν αξιωματούχο», είπε ο Μοστάφα Ουαζίρι, ο διευθυντής του Ανώτατου Συμβουλίου Αρχαιοτήτων.

Η ανακοίνωση έγινε σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησαν οι Σούκρι και Ουαζίρι στο υπουργείο Εξωτερικών, η οποία μεταδόθηκε από την τηλεόραση.

Η σαρκοφάγος, μήκους 2,94 μέτρων και πλάτους 90 εκατοστών, χρονολογείται από την Ύστερη Περίοδο, πριν από περίπου 2.700 χρόνια, και βρέθηκε στην κεντρική Αίγυπτο.

Μέσα σε μια δεκαετία, το Κάιρο κατάφερε να πάρει πίσω περισσότερες από 29.000 αρχαιότητες που κλάπηκαν και πουλήθηκαν εκτός της χώρας. Εκτός από αυτές τις επιστροφές, τους τελευταίους μήνες έχουν ανακοινωθεί πολλές σημαντικές ανακαλύψεις, κυρίως στη νεκρόπολη της Σακάρα, στα νότια του Καΐρου. Το 2021 και το 2022 βρέθηκαν περισσότερες από 300 σαρκοφάγοι και 150 μπρούτζινα αγάλματα, πολλά ηλικίας άνω των 3.000 ετών.

Η Αίγυπτος βασίζεται σε αυτές τις νέες ανακαλύψεις για να δώσει ώθηση στον τουρισμό της που δέχτηκε ισχυρό πλήγμα από την πανδημία της Covid-19. Ο τομέας αυτός, που δίνει δουλειά σε 2 εκατομμύρια ανθρώπους και καλύπτει πάνω από το 10% του ΑΕΠ, κατέγραφε πτώση από την εποχή της Αραβικής Άνοιξης, το 2011.

Οι αιγυπτιακές αρχές υπόσχονται εδώ και μήνες ότι θα ανοίξουν σύντομα το «Μεγάλο Αιγυπτιακό Μουσείο» κοντά στη Γκίζα, αλλά μέχρι τώρα δεν έχουν ανακοινώσει την ακριβή ημερομηνία των εγκαινίων. Πολλοί ανέμεναν ότι αυτό θα γινόταν το 2022, με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 200 ετών από την αποκρυπτογράφηση της Στήλης της Ροζέτας από τον Γάλλο Ζαν-Φρανσουά Σαμπολιόν και των 100 ετών από την ανακάλυψη του τάφου του φαραώ Τουταγχαμών.?

Ειδήσεις σήμερα:

Καιρός: Δεν αλλάζει το “ανοιξιάτικο σκηνικό” και την Τρίτη

Rapid test δωρεάν την Τρίτη σε 168 σημεία

Κορονοϊός - Κίνα: Η ΕΕ συγκαλεί τον μηχανισμό αντιμετώπισης κρίσεων - Στο “τραπέζι” νέα μέτρα