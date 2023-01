Life

Πέθανε ο Ζαν - Μαρκ Μανιάτης

Θλίψη έχει σκορπίσει το άγγελμα θανάτου του Ζαν - Μαρκ Μανιάτη.

Ο κομμωτής των σταρ Ζαν-Μαρκ Μανιάτης απεβίωσε σε ηλικία 80 ετών τη νύχτα της Πρωτοχρονιάς, στη Γενεύη της Ελβετίας, όπου διέμενε τα τελευταία χρόνια, ανακοίνωσε σήμερα η οικογένειά του και ο διευθυντής των κομμωτηρίων του.

«Με μεγάλη συγκίνηση πληροφορηθήκαμε ότι χάθηκε ο Ζαν-Μαρκ Μανιάτης» τη νύχτα της 31ης Δεκεμβρίου προς την 1η Ιανουαρίου, ανέφερε ο γιος του, Έλιοτ Μανιάτης, στην ανακοίνωση που υπογράφουν η οικογένεια και οι εργαζόμενοι στα τέσσερα παριζιάνικα κομμωτήριά του.

Ο Μανιάτης, ελληνικής καταγωγής, γεννήθηκε τον Μάρτιο του 1942 στη Γαλλία. Στα 17 του χρόνια έκανε τα πρώτα επαγγελματικά βήματά του, ως κομμωτής στα περιοδικά Elle και Marie Claire.

Άνοιξε το πρώτο δικό του κομμωτήριο το 1970 στο 16ο διαμέρισμα του Παρισιού και τα επόμενα είκοσι χρόνια έγινε ο κομμωτής των σταρ. Οι ηθοποιοί Σοφί Μαρσό, Μιρέιγ Νταρκ, Μιου-Μιου, ο Αλέν Ντελόν, αλλά και ο Αμερικανός τραγουδιστής Πρινς πέρασαν από το κομμωτήριό του. Δημιουργούσε επίσης τις κομμώσεις για τις επιδείξεις μόδας του Καρλ Λάγκερφελντ, της Σόνια Ρίκιελ, του Αντρέ Κουρέζ και άλλων.

«Ήταν ένα ίνδαλμα της κομμωτικής», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Αλεξάντρ Πρότι, ο διευθυντής των τεσσάρων κομμωτηρίων. Ο Μανιάτης πέθανε σε νοσοκομείο της Γενεύης, διευκρίνισε.

Ο Μανιάτης, που ήταν πατέρας δύο παιδιών, έφυγε από τη ζωή έπειτα από μακρά ασθένεια, είπε ο γιος του, Έλιοτ.

? Le coiffeur des stars Jean-Marc Maniatis est mort a l’age de 80 ans

?? https://t.co/xIU274cqfr pic.twitter.com/5bPMEPoUTh — Le Parisien (@le_Parisien) January 2, 2023

