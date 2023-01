Παράξενα

Πάτρα: Τον ανάγκασαν να πει τα κάλαντα γονατιστός, του έβαλαν φωτιά και τραβούσαν βίντεο (εικόνες)

Εικόνες ντροπής στην Πάτρα. Άγριο bullying σε νεαρό με νοητικά προβλήματα, ο οποίος πήγε να πει τα κάλαντα και έζησε τον απόλυτο εξευτελισμό.

Σοκαριστικές σκηνές με πρωταγωνιστή έναν ενήλικο Ρομά περίπου 35 ετών σημειώθηκαν την παραμονή Πρωτοχρονιάς στην Πάτρα.

Όλα ξεκίνησαν το πρωί του Σαββάτου όταν ο άνδρας, ο οποίος φέρεται να αντιμετωπίζει νοητικά προβλήματα, μπήκε σε γνωστή επιχείρηση αυτοκινήτων και ζήτησε να πει τα κάλαντα.

Εκεί, κάποιοι -εν αγνοία του ιδιοκτήτη- άρχισαν να τον πειράζουν, γελώντας μαζί του. Μάλιστα, όπως αναφέρει ρεπορτάζ του pelop, κάποια στιγμή, έτσι για την πλάκα τους, του πρότειναν να κάτσει στα γόνατα και να πει τα κάλαντα, ενώ κάποιος άλλος του έβαλε φωτιά.

Ο Ρομά, αμέσως άρχισε να ουρλιάζει, προσπαθώντας να σβήσει τη φωτιά που ευτυχώς τα κατάφερε γλιτώνοντας από εγκαύματα, την τελευταία στιγμή! Τότε άρχισε να διαμαρτύρεται και να απειλεί με μηνύσεις, ενώ η παρέα προσπάθησε να τον ηρεμήσει και να τον καθησυχάσει.

Το γεγονός καταγράφηκε σε βίντεο και γρήγορα έκανε τον γύρο της πόλης. Όπως ήταν αναμενόμενο το βίντεο προκάλεσε την οργή πολλών, οι οποίοι αποφάσισαν να δράσουν και να ενημερώσουν τις αρμόδιες αρχές. Ωστόσο παραμένει άγνωστο αν το θύμα θα κινηθεί νομικά και αν οι δράστες, τελικά, θα την «πληρώσουν».

Πηγή: pelop

